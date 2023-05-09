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Gündem Yavuz Ağıralioğlu bombayı patlattı: Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa…
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu bombayı patlattı: Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa…

Yeniakit Publisher
2023-05-09 16:38:00 -
Yavuz Ağıralioğlu bombayı patlattı: Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa…

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu "Kemal Bey kazanırsa parti kurmak zorunda kalabilirim.” açıklamasını yaptı.

Yavuz Ağıralioğlu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD)'a konuk oldu.

Panel sonrası gazeteci Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Yavuz Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“AKP bana vekillik teklif etti, kabul etmedim. Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim. İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir. Bu kadar hatası olan bir iktidara karşı memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir.

HDP devleti ister

Bakın, Kandil’den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İYİ Parti’den bekliyorum ki bir şeyler desinler. ‘Çatışmasızlık’ ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey’in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki...HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Erdoğan’dan bakanlık ister, karşılık ister. Ama Kemal Bey’den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar.

Bir sol romantizmi var. Bu sol romantizmi diyor ki biz Suriye’de Nusayrilerle komşu olana kadar buradaki Kürtler ve oradaki akrabalarıyla komşu olalım.
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“Erdoğan restorasyon yapar”

Tayyip Bey kazanırsa, kendisinin siyasi restorasyon tercihleri olacaktır, gördüğüm kadarıyla. Çünkü o da gördü, bu sistem, siyaseti ilkesizleştirdi. 50+1’in ne kadar pahalı bir şey olduğunu sonunda Tayyip Bey de gördü. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısı haline geldi. Herkese şantaj yapar oldu.

CHP’yi gördüğüm gibi itham ettim. Üç günde bize 50 yıllık küfrettiniz. Türk milliyetçilerini PKK ile aynı düzleme oturttunuz. Bu seçimi son ve en önemli seçimmiş gibi takdim ediyor ama bu seçim benim için seçimler başlatan bir seçimdir, öyle öngörüyorum. Yaş haddi son savaşlarını veriyor duygusunu oluşturan 4 aktörün de son seçimi olduğunu düşünüyorum.”

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