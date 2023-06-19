Yavuz Ağıralioğlu: AK Parti başarı hikayesidir

İYİ Parti’den istifa eden ve yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olan Yavuz Ağıralioğlu, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu “Arafta Sorular” programına konuk oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti’ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ASLA RAZI OLMAYIZ”

Yavuz Ağıralioğlu’nun konuşmalarından satırbaşları şöyle:

“Şöyle bir disiplinle siyaset yapıyorum; inandıklarımı konuşacağım konuştuklarıma inanacağım hassasiyetlerini diri tutmaya çalışırım. Ben İYİ Parti’ye davet edildiğimde birçok arkadaşım tereddüt etti. Aslında istişare ettiğim arkadaşlarımdan kahir ekseriyet bunun benim için hayır olmadığını düşündüler. Hükümeti tenkit edebiliriz, eleştirebiliriz ama devletimizin başını hiçbir uluslararası organizasyonun ve şer organizasyonunun töhmet altında bırakmasına asla razı olmayız, parmak sallamasına razı olmayız.

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“AK PARTİ BAŞARI HİKAYESİDİR”

AK Parti daha önce tecrübe edilmemiş başarı hikayesidir kendi içinde. 21 yıl iktidarda kalabilmek, her seçimden güçlenerek çıkabilmek, milletin teveccühünü muhafaza edebiliyor olabilmek çok takdir edilmesi gerekilen şeylerdir.

“TAYYİP BEY'İN PINARI İTİRAZDIR”

Vatan nöbetinin sınırda tutulanı daha kıymetlidir. Sınırda memleketin istiklaline, istikbaline bir dayatma oldu ve ben yakaladım, milletin aleyhine bir tertip vardı onu yakaladım. Rahmetli Erbakan Hoca'yla uzun yıllar siyaset yaptılar siyaset orada da sıkıştı ve o sıkışmada Tayyip Bey itiraz etti. Bugüne kadar taşıyabildiği, siyasi kuvvet olarak bulabildiği ne ise Tayyip Bey'in bence pınarı itirazdır.

Kızdığımı belli ederim, duygularımı belli ederim. Tebessümümü, sevgimi belli ettiğim gibi kızgınlığımı da belli ederim. Haksızlığa hiç tahammül edemem.

Kılıçdaroğlu birden siyasi bir operasyonla “kazanabilir” eşiklerine taşındı sonra oylarının ne kadar olduğu bilinmez partilere her istediği verildi, İYİ Parti'nin hassasiyetleri duyulmadı.

“BAŞTAN SİYASİ İLKESİZLİK BU”

Sandıktan çıkanın kalmasına ‘diktatörlük’, sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmayana da ‘demokratlık’ payesi vererek siyasi mücadele yapıyorsunuz, baştan mağlubiyet psikolojisi bu, baştan siyasi ilkesizlik bu.

Ben istifanın çok erdemli bir şey olduğuna inanırım çok Avrupai bir kavramdır bizim semtimize çok uğramadı.

Birisi sorumluluk alıp şöyle diyebilir mi; ‘Yaşadığımız süreçte sizin değişim umutlarınızı berbat ettiğimiz için, sizin güveninizi kazanamadığımız için, sizi demokrasi umudunuzla eliniz bağrınızda hüzünle bu hale gelmiş sürecin başarısızlığına mahkum ettiğimiz için bizi bağışlayın, istifa ediyoruz’. Bu kadar zor mu bu iş?

İktidar olmanız için ne lazım? İstifa etmeniz için ne lazım? Bu sorunun cevabını millette bekliyor, biz de bekliyoruz. Görünüyor ki hiçbir şey olmamış gibi davranacaklar.

Türk Milleti'ne 100 yıl önce nasıl güzel öldük demekten daha anlamlı beraberlikler heceletmek lazım. Beraberliğimizi hecelemek için nasıl ölmüştük demek yerine, nasıl bir güçlü gelecek için birbirimize sarılmalıyı konuşabilen dil gerekli.