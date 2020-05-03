Yavruları ölen köpeğin yeni doğmuş kediye anne şefkati

Antalya’da 4 yıl önce yavrularını kaybeden dişi köpek, sokakta bulduğu yavru kediyi sahiplendi. Kediyi ağzıyla kulübesine götüren köpek, onu emzirerek annelik yapıyor.

Demre’de yaşayan Furkan Gümrü’ye ait pointer cinsi köpek, 4 yıl önce iki yavrusunu karnındayken kaybetti. Ölü yavrular sezaryenle alındı. Hayatta kalan köpek ise bir daha anne olamadı. Geçtiğimiz gün sahibinin dışarıda gezdirmeye çıkardığı köpek, sokakta yeni doğmuş yavru kediyi tek başına görünce yanına gitti. Yavru kediyi ağzına alan köpek, daha sonra onu kulübesine götürerek temizledi. Köpek, annelik yaptığı yavru kediyi daha sonra emzirmeye başladı.

“Sağlık durumu çok iyi”

Köpeğin sahibi Furkan Gümrü, “4 yıl önce köpeğimin yavruları öldü. Kendi köpeğimle birlikte sokakta gezerken bu yavru kediyi bulduk. Kediyi kendi yavrusuymuş gibi ağzıyla kulübesine kadar taşıyarak getirdi. O günden itibaren kediyi emziriyor ve sağlık durumu çok iyi” dedi.