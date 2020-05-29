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Yerel

Yavru tilki böyle görüntülendi

Ardahan’da Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen yavru tilki kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:54:07 -
Yavru tilki böyle görüntülendi

Ardahan’da Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen yavru tilki kameralara yansıdı.


Ardahan merkeze bağlı Tepeler Köyü yolu kenarında yuva yapan tilkinin minik yavrusu yiyecek bulmaya giden annesini yuvanın üzerine çıkarak bekliyor. Köy yolu üzerinde annesini bekleyen yavru tilki, kendilerine yaklaşan vatandaşları görünce yuvalarını girerek saklanıyor.


Ardahan’a yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tepeler Köyünde yuva yapan tilki, yavrularının doyurmak için yiyecek aramaya gidince, yavrulardan bir tanesi kendisini yuvadan dışarı attı. Annesinin yiyecek getirmesini dışarıda, yuvalarının üzerinde bekleyen tilki yavrusu her hangi bir ses duyunca yuvaya girerek saklanıyor.

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