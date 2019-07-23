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Yavru kızıl geyik tedavi altına alındı

Eskişehir kırsalında ön sağ ayağından yaralı şekilde bulunan yavru kızıl geyik Afyonkarahisar’da tedavi altına alındı.

23 Temmuz 2019 Salı 10:50
Yavru kızıl geyik tedavi altına alındı

Eskişehir kırsalında ön sağ ayağından yaralı şekilde bulunan yavru kızıl geyik Afyonkarahisar’da tedavi altına alındı.


Vatandaşlar tarafından bulunan ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) teslim edilen kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleler sonrası ön sağ ayağında çıkık olduğu tespit edilen kızıl geyiğin, ayağı bandajla sarıldı. Tedavisi ve beslenmesi devam eden yavru geyik sağlığına kavuştuğunda doğal yaşam alanına bırakılacak.


AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, kızıl geyiğin Eskişehir kırsalında bulunduğunu söyledi. Kızıl geyiğin ön sağ ayaklarında çıkıklık tespit ettiklerini ifade eden Kandır, yavru geyiğin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacağını belirtti. Kandır, konuşmasına şöyle devam etti:


“3 yıldır yaban hayatıyla ilgileniyoruz. Her yıl genelde 1 dişi 1 erkek olmak üzere 2 yavru geyik büyütüp doğaya salıyorduk. Fakat bu yıl gelen yavrularda problemler fazla. Sadece 1 yavru annesinden ayrıldığı için bir şekilde geldi merkezimize. Diğerleri ise genelde köpek saldırısı ya da insandan kaçarken travma yada başa travmatik sebeplerle merkezimize getirildi. Bu da gösteriyor ki aslında bu sene yaban hayatıyla insan çatışması daha yoğun olarak seyrediyor. Bunun sebebi de insanla yaban hayatlarının çok yakınlaşması. Yaban hayvanlarının habitatlarının daralması ve insan baskısının yoğun olmasıdır. Böyle giderse seneye daha fazla vakayla karşılaşmaktan endişeleniyoruz.”



“Yaban hayvanlarının sınırları net olarak belirlensin"


Yaban hayvanlarının sınırlarının net olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Kandır, “Bu nedenle bir an önce özellikle yaban hayvanlarının sınırlarının net olarak belirlenerek insan baskısının o bölgelerden uzaklaştırılması gerekir. Hayvanlara daha geniş daha ferah yaşam alanların bırakılması nesillerin devamlılığı için önem arz ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:50
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