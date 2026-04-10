Yavru Kartallar için tarihi imza! GenBeşiktaş projesiyle gelecek teminat altına alınıyor!

Beşiktaşlı çocuklar ve gençlere yönelik üyelik sistemi GenBeşiktaş’ın lansmanı Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı’nın katılımıyla Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Uğur Fora: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin Beşiktaş sevgisi ve kültürüyle büyümesini istiyoruz"

Yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek sözlerine başlayan Uğur Fora, "Beşiktaş’ın geleceği, geleceğin Beşiktaşlıları için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Beşiktaş taraftarının hepimizin hafızasına işlemiz harika bir sloganı var; ‘Beşiktaş bize babamızdan kalan miras değil, evlatlarımıza olan borcumuzdur’. Bu motivasyonla GenBeşiktaş projesini hayat geçirmekten büyük mutluk duyuyoruz. 7’den 70’e tüm Beşiktaşlıların bu camianın bir değeri olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Beşiktaş sevgisi ve kültürüyle büyümesini istiyoruz. Beşiktaş’ı çok yakından takip ediyorlar. Çocuklar ve gençlerimizin Beşiktaş’ı daha derinden yaşaması için GenBeşiktaş projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje 18 yaşından küçük Beşiktaşlıların genel kurul üyesi olmasının önünü açıdan proje. Her Beşiktaşlı 1903 TL aidatını ödeyerek GenBeşiktaş üyesi olabilecek. GenBeşiktaş üyeleri 18 yaşını doldurduklarında yüzde 50 indirimle genel kurul üyemiz olmaya hak kazanacaklar. GenBeşiktaş ürünlerimiz tasarlanacak. GenBeşiktaş üyeleri kulübün lisanslı üyelerini de indirimli alacak. Şehit, gazi ve dezavantajlı çocuklarımız ücretsiz GenBeşiktaş üyesi olabilecek. 1 yıldır üzerinde çalışılan GenBeşiktaş projesi her yaştan, her kesimden Beşiktaşlıya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

"Dijital oy kullanma yönetim alacağı bir karar değil"

Yönetim olarak göreve ilk geldikleri günden bu yana dijitalleşmeyi birinci öncelik belirlediklerinden de bahseden Fora, "Bunun en önemli amaçlarından biri kurumsallaşmaya hizmet etmesiydi. Cumartesi günü divan kurulu toplantısında bu sunumu yapacağız. Biz geldiğimizde Beşiktaş’a yakışmayan IT sistemi vardı. Tümünü yeniledik. Oy kullanmanın dijital kullanılıp kullanılmaması yönetim olarak alacağımız bir karar değil. Camianın değerlendireceği bir konu. Ama o altyapıya geliyoruz" şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu da GenBeşiktaş projesiyle gençlerin ve kulübün sürekli iletişim halinde kalacağına dikkat çekti.

Sefa Bağcı: "Kadın ve genç üyelerimizin sayısının artmasını istiyorum"

Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı da kulübün genel kurul üyelik sistemi hakkında bilgiler vererek, "53 bin genel kurul üyemiz var. Son zamanlarda gençlerin artışı var ama yeterli değil. Kadın oranımız yüzde 10. Kadın ve genç üyelerimizin sayısının artmasını istiyorum. GenBeşiktaş ile bu sayıların artacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.