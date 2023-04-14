Yavaş’tan tek konsere çifte ödeme

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Akit, hizmet döneminin kapandığı, lay lay lom belediyeciliğinin geldiği Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun parasının nasıl yağmalandığını belgelemeye devam ediyor. Peşi sıra düzenlediği konser ihaleleriyle vur patlasın çal oynasın eğlenen ve sahnelere çıkarak göbek atan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, aynı konsere mükerrer ödeme yaptığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre, 3. yılında yeni proje tanıtım töreninde Ankaralı sanatçı Tan Taşçı ile birlikte sahnede ‘Ankara havası’ oynayan CHP’li Mansur Yavaş’ın, 29. 06.2022 tarihinde gerçekleşen konsere iki kez ödeme yaparak belediyeyi zarara uğrattığı öğrenildi. 12.06.2022 tarihinde yapılması planlan Tan Taşçı konseri için Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi ile 4 milyon 875 bin TL’lik sözleşme imzalayan Yavaş yönetiminin, 11 Haziran’da meydana gelen yağışlar nedeniyle iptal edilen konser için ‘tasfiye hakedişi’ düzenleyerek ilgili şirkete 4 milyon 548 bin 782 TL ödediği belirlendi.

Yağmur bahane yağma şahane

Bu kez yine aynı şirketle 29 Haziran 2022’de gerçekleşen Taşçı konseri için 4 milyon 875 bin TL’lik sözleşme imzalayan CHP’li Yavaş yönetiminin, söz konusu konsere KDV dahil 5 milyon 752 bin 500 TL aktardığı kaydedildi. Gerçekleşmemiş bir konserin bedelinin tamamına yakınının ödenmesi CHP’li yöneticilerin tasfiye işleminde bile usulsüzlük yapıldığını gözler önüne sererken, tek konsere toplamda 10 milyon 301 bin 282 TL aktarılması, Ankaralıların parasının nasıl talan edildiğini belgelemiş oldu.

Yerel bir konsere 10 milyon TL

Vurgunu gazetemize değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihat Yalçın, şunları dile getirdi: “Ankara’da geçen sene gündeme yansıyan en önemli konulardan bir tanesi de Mansur Yavaş’ın, Tan Taşçı konserinde kostümlü seymenler arasında oynamasıydı. Yavaş yönetimi tarafından o konsere mükerrer ödeme yapılmış. ‘12 Haziran’da konseri yapacağız’ diye önce ilana çıkmışlardı. 11 Haziran’da sel dolaylısıyla konseri iptal ettiler. 29 Haziran’da yaptılar. Toplamda bir konser için 10 milyon 301 bin lira gibi korkunç ödeme yapmışlar. Bu çok büyük bir para. Maalesef Ankara işte bu zihniyete emanet. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.”