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Yavaş'tan Melih Gökçek açıklaması: Mümkün değil

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:58
Yavaş'tan Melih Gökçek açıklaması: Mümkün değil

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, katıldığı bir programda Melih Gökçek ile ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi.

Mansur Yavaş, sunucunun, “Siz Ankara’ya hizmet etmiş belediye başkanları arasında Sayın Melih Gökçek’i ziyaret eder misiniz?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Maalesef. Şu saatten sonra yan yana gelme ihtimalimiz bile yok. Yaptığı açıklarsanız çok mümkün görünmüyor. Ben de rakiplerimle televizyonlarda rahat rahat tartışıp, projelerimi anlatmak isterdim. Ben belediye başkanının siyaset yapmasına karşıyım. Sayın Gökçek’i de çok eleştirdim bu konuda. Aynısını ben yapmayacağım. Ben işime bakacağım. Ben yaptığım işlerle gündem de olmak isterim.”

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:58
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Melih Gökçek

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  • SelimSelim4 dk önce
    Adam dogru demiş,like ettım

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