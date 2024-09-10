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Medya Yavaş’a CHP içinden darbe! Ayak oyunları, Mansur'u böyle çıldırttı
Medya

Yavaş’a CHP içinden darbe! Ayak oyunları, Mansur'u böyle çıldırttı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 11:40:00 - 2024-09-10 11:16:34
Yavaş’a CHP içinden darbe! Ayak oyunları, Mansur'u böyle çıldırttı

Bülent Erandaç, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda Mansur Yavaş'a yapılan "ayak oyunları"nın dikkat çektiğini yazdı. Erandaç, Yavaş'ın konuşma yapmasının son anda bildirildiğini ve Yavaş'ın bu durum karşısında rahatsız olduğunu belirtti. CHP'deki hizipçilik ve operasyonların devam ettiğini ifade eden Takvim gazetesi yazarı Erandaç, parti içindeki çekişmelerin son bulmadığını kaydetti. İşte Bülent Erandaç'ın yazısının ilgili bölümü:

Bülent Erandaç, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda Mansur Yavaş'a yapılan "ayak oyunları"nın dikkat çektiğini yazdı. Erandaç, Yavaş'ın konuşma yapmasının son anda bildirildiğini ve Yavaş'ın bu durum karşısında rahatsız olduğunu belirtti. CHP'deki hizipçilik ve operasyonların devam ettiğini ifade eden Takvim gazetesi yazarı Erandaç, parti içindeki çekişmelerin son bulmadığını kaydetti. İşte Bülent Erandaç'ın yazısının ilgili bölümü:

"CHP'de "kavga, hizipcilik, ayak oyunları bitmez" diye yazmaktan biz yorulduk, CHP hizipcileri yorulmadı. CHP, 101 yaşına girdi, hala birbirlerine operasyon ÇEKİYORLAR, dar alanda manevralardan bir türlü vazgeçemiyorlar.

Cumartesi günü gerçekleşen TÜZÜK KURULTAYI'NDA Mansur Yavaş'ı bile adeta çıldıttılar. Kendisine ayak oyunları çektiler, konuşma yapmasını bir saat önce bildirdiler.

CHP'nin rüyasında bile göremeyeceği oy alarak (Ekrem İmamoğlu'ndan daha yüksek) Ankara Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, bir türlü CHP tepelerindeki etkili adamlara kendisini sevdiremiyor. Milliyetçi kanattan gelen Mansur Yavaş'a CHP'de hala yabancı muamelesi yapılıyor. (...)"

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