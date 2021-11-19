Yavaş ve İmamoğlu sorusu! Kılıçdaroğlu canlı yayında itiraf etti

Muharrem Sarıkaya'nın moderatörlüğünde HaberTürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili konuştu.

İstanbul ve Ankara'yı kaybederiz itirafı

İki ismin adaylığıyla ilgili Ankara ve İstanbul'daki belediye meclis çoğunluğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz." yanıtını verdi.