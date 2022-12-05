Yavaş ‘Ekim’e bitecek’ demişti ama... Tabela var, park yok!

SEBAHATTİN AYAN

Yerel seçimler öncesi 50 km metro yapacağım dediği halde henüz 1 metre bile metro yapmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sıradan bir mahalle parkını dahi bitiremediği ortaya çıktı. 3 ay önce açılışının yapılacağının duyurulduğu parkın inşaatının bitmediği, incin top oynadığı öğrenildi. CHP’li Yavaş’ın ekim ayında bitecek dediği Lodumlu Parkı’nda incelemelerde bulunan ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, şunları dile getirdi: “Ekim ayında biter dediğiniz parkta henüz hiçbir şey yok. Tabela var ama ortada park yok. Sevgili Ankaralılar, Mansur Bey bu ekim ayında bu parkın biteceğini söylemişti. Allah aşkına söyleyin bu park bitmiş mi? Bu park hani ekimde bitecekti. Tabele var park yok. Burada sadece 2 işçi var. Bu park biter mi arkadaşlar?”

Sadece tabela var

Parkın bitmeyeceğini belirten Burhan şöyle devam etti: “Bu park seçimden önce bitmez. Sadece tabela belediyeciliğiyle, algı belediyeciliğiyle bu iş olmaz. Neden mi tabela belediyeciliği; Yavaş’ın bir paylaşımı var, şunları ifade ediyor: ‘Yeşilin Başkenti projeleri kapsamında 130 bin metrekarelik yeni bir parkımızı daha Ankara’mıza kazandırıyoruz. İhalesi tamamlanan ve içerisinde kreş, bisiklet yolları ve kaykay parkurunun da yer alacağı Lodumlu Mahallesindeki parkı Ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz.” İşte Mansur Beyin belediyeciliği bu. Tabela var iş yok. Sevgili Ankaralılar, aralık ayındayız bu kış bu parkı Mansur Bey bitiremez. Bu halk beni aradı, bu mahalledeki vatandaşlar beni aradılar. Dediler ki ‘Parkımız bitmedi’ Mansur Bey hangi icraatını bitirdi ki bunu bitirsin. Metro dedin metro yok. Ne var? Sadece tabela var.”