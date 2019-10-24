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Yatsıyı bile beklemeye gerek kalmadı! Bu başlıklar nereye gitti Cumhuriyet?

Barış Pınarı Harekatı sonrası, Türkiye hem sahada hem de masada galip gelen taraf oldu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD sözcülüğü yapmaktan imtina etmen Cumhuriyet'in, Suriye konusunda Türkiye ile ilgili skandal manşetlerini hatırlatarak çarpıcı yorumlarda bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:11
Yatsıyı bile beklemeye gerek kalmadı! Bu başlıklar nereye gitti Cumhuriyet?

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye’nin hem diplomatik hem de askeri sahada kazandığı başarı masaya yatırıldı. Ulusalcı geçinen Cumhuriyet’in, özellikle askeri alanda ABD sözcülüğü yaptığı skandal manşetlerini hatırlatan Karahasanoğlu, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Karahasanoğlu’nun yorumları şu şekilde:

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:11
  1. Akit TV
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Manşetlerin Dili
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Cumhuriyet

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  • HizipSavarHizipSavar16 sa önce
    vay be ne diktatörmüş be bu hainleri görmezden geliyor. 
  • BarisBaris18 sa önce
    Suriye meselesin maddi manevi dis poltikada en cok kayib eden Türkiye oldu kazan RusyaAbd Israel veen Son Esad.Türkiye Suriye ile dost kalsaydi basimiza ne terör belasi nede ilticacilar cikarfdi ne Milyarlarca Dollar masraf olurfu
  • MertMert19 sa önce
    Ali bey ;Allah sesinize, nefesinize ,gayretinize güc versin. Sözünü ettiğiniz güruhun aşağılık bir haber mantığı var , Tayyip bey ulkenin başındayken memlekete neresinden vurursan vur yalan doğru farketmez.Bunların hic birisinde omurga yok.İlla bu ulkenin basinda bir ayyaş olacak dertleri bu domuz eti yiyeceksin sol terör örgutleriyle iltisakın olacak hatta daha dün aksam bir programda CHP li bir siyasetci alenen ben ypg yi TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUM diye söyledi bizde sehit veriyoruz halen o terorist olarak gormedigi örgütekarşı. Yani gayretinize devam edinizki insallah kefene bürünmüş ölügibi yasayan bir takım çevreler hakikati görsünler deakla kara nerlessin artık.
  • AlpAlp19 sa önce
    HERKES TARAFINI AÇIKÇA BEYAN ETMİŞTİR. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DURUŞUNUN NETİCESİ ; DÜŞMAN ABD NİN İFADESYLE ORTADADIR. DÜŞMANA KABUL ETTİRDİĞİMİZ HAKİKATİ İÇ..... KABUL ETMEMİŞTİR. DÜŞMANLIKTAKİ HADSİZLİKLERİ ORTADADIR. Gerek dahili gerek harici DÜŞMANLARIMIZIN CANI CEHENNEME. Bir köpek kadar devletine sadakat göstermeyenlerden VATANDAŞLIK BEKLENEMEZ. Mümkünse sınırdışı edilmeli.

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