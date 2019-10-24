Yatsıyı bile beklemeye gerek kalmadı! Bu başlıklar nereye gitti Cumhuriyet? Barış Pınarı Harekatı sonrası, Türkiye hem sahada hem de masada galip gelen taraf oldu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD sözcülüğü yapmaktan imtina etmen Cumhuriyet'in, Suriye konusunda Türkiye ile ilgili skandal manşetlerini hatırlatarak çarpıcı yorumlarda bulundu.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye’nin hem diplomatik hem de askeri sahada kazandığı başarı masaya yatırıldı. Ulusalcı geçinen Cumhuriyet’in, özellikle askeri alanda ABD sözcülüğü yaptığı skandal manşetlerini hatırlatan Karahasanoğlu, dikkat çeken yorumlarda bulundu. Karahasanoğlu’nun yorumları şu şekilde:

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