Yatsıya kadar yandı: Fatih Portakal, Galatasaray'dan özür diledi!

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyaya sızan ve ana haber bülteninde yer verdiği hakem toplantısının tamamını yayınlamadığı için Galatasaray'dan özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya sızan hakem toplantısının görüntüleri spor kamuoyunun gündemine oturdu. Galatasaray - Antalyaspor maçındaki Sarı-Kırmızılı kulübün lehine verilen penaltı kararının tartışıldığı görüntülerden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) söz konusu toplantının tamamını yayınladı.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki ana haber bülteninde toplantının sadece Galatasaray'la ilgili kısmına yer verdi. Sarı-Kırmızılı kulüp yaptığı açıklama ile Fatih Portakal ve Sözcü TV hakkında RTÜK'e başvurulacağını bildirdi.

SAAT 19.07'DE AÇIKLAMA YAPTI

Portakal ise saat tam 19.07'de yaptığı açıklamada "Gücümüz etkimizde. Bu kadar netim. Kimse gazeteciliğimize laf edemez. Ne benim ne burada bulunan arkadaşlarımın. Alnımız ak, biz işimizi yapıyoruz. Rahatsız olan varsa rahatsız olmaya devam edecekler.” ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL'DAN YENİ AÇIKLAMA: ÖZÜR DİLEDİ

Kendisine ait YouTube kanalından yeni bir açıklama yapan Portakal, Galatasaray camiasından özür diledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yalan haber, manipüle ve montaj olmadığının altını çizen Portakal, "İnternete servis edilen görüntüleri biz de kullandık. Yalan haber değil, montajlı haber değil fakat eksik haber. Bu bakımdan haberin eksikliğinden dolayı ve haberin tarafsızlığına gölge düşüreceğinden dolayı Galatasaray kulübünden birkez daha özür diliyorum. 3 saatlik görüntüyü izlememiz gerekirdi. Bir gerekçeye sığınmıyorum ama günde 120 tane haber yapılıyor, gözden kaçmaması gerekiyordu. Fenerbahçe de eleştirilmiş. Bir penaltısı verilmiş, bir penaltısı verilmemiş. Başka takımlar da var orada. Daha dikkatli bakmalıydık." ifadelerini kullandı.