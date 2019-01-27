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Yatsı namazına çıkan adam boğazı kesilmiş vaziyette bulundu

Bursa'da "Yatsı namazına gidiyorum" diyerek evinden çıkan 66 yaşındaki bir adam, boş arazide boğazı kesilmiş vaziyette bulundu.

27 Ocak 2019 Pazar 15:32
Yatsı namazına çıkan adam boğazı kesilmiş vaziyette bulundu

Bursa'da evinden 'yatsı namazına gidiyorum' diye ayrılan Mustafa Şen (66), sabah boş bir arazide kanlar içerisinde bulundu. Cinayeti aydınlatmak için harekete geçen polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Talihsiz adamın boğuşma sonrası boğazının kesilerek öldürüldüğü, katil zanlısına direnmek isterken ellerinden de yaralandığı belirtildi.

Hurdacı fark etti

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Odun Depoları arkasındaki boş arazide yerde hareketsiz bir kişinin yattığını fark eden bir hurdacı, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kolunda kesik ve kıyafetlerinde kan izi olduğu belirlenen erkek şahsın sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından öldüğü belirlendi. Polis, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekip olayla ilgili delil aradı. Yapılan araştırma sonrası cesedin 66 yaşındaki emekli Mustafa Şen isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Şen'in olay yerinde bir süre boğuştuğu kişi ya da kişiler tarafından boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Cenazenin cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırılması bekleniyor.

Yatsı namazına diye evinden ayrıldı

Mustafa Şen'in Selamet Mahallesi'ndeki evinden yatsı namazını kılmak için camiye diye ayrıldığı, yakınlarının kapalı olan telefonuna bir daha ulaşamadıkları belirtildi. Çevresinde kendi halinde biri olarak tanınan Şen'in cesedinin bulunduğu tarlada kavga ettiği kişi ya da kişilerle uzun süre boğuştuğu, yaşanan boğuşma sırasında kendisine bıçakla saldıran kişiye engel olmak isterken ellerinin kesildiği, boğazının kesilerek vahşice öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. İpucu arayan ekipler cinayeti aydınlatmak için Mustafa Şen'in evinden olay yerine gelene kadar olan güzergahta araştırma başlattı.

Öte yandan, topladığı hurda eşyaları teslim etmek için bölgeye gelen hurdacı, "Yerde yatan bir kişi gördüm. Yanına gittiğimde hareketsizdi. Polis ekiplerine haber verdim. Geldiklerinden ölmüş olduğunu söylediler. Daha önce burada bu şahsı hiç görmemiştim" dedi.

Cesedin bulunduğu arsanın sahibi olduğu belirtilen bir kişi ise, "Kiracım haber verdi geldim. Daha önce burada hiç görmediğimiz bir şahıs, infaza benziyor ama olayın ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:32
  1. Bursa
  2. Mustafa Şen
  3. güvenlik kameraları
  4. katil zanlısı
  5. 112 sağlık ekibi
  6. polis
  7. Adli Tıp Morgu
  8. cumhuriyet savcısı
  9. Olay yeri inceleme ekipleri
  10. cinayet

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