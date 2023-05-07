Yatmadan önce için, kilo vermiş olarak uyanın: Kilo paniği sona erdi, yapanları şaşırttı! Kiloları yarıya indirin

Bu son derece güçlüdür ve bir gecede kilo vermeyi başaracaksınız! Zayıflamak için gece yatmadan önce ne içmeli?

Bu yazıda, size yatmadan önce almanız geren bir içecek sunacağız , ve sabah uyanınca kilo vermiş olacaksınız! Bu harika! Tarçının sağlığımız çeşitli yaralarının olduğunu biliyoruz. Cildinizi iyileştirir, kan akışını artırır, kolesterol seviyenizi düşürür, kalp, bağırsaklar, mide için mükemmeldir ve kilo kaybı sürecini hızlandırır

Yemeklerinde kullan. Her yemek için 1 çay kayığı şeker yerine tatlandırmak için çeyrek çay kaşığı tarçın kullanın.. Yatağa gitmeden önce her gece bal ve tarçın tozu karışımı iç.

Not: Bu karışımın hazırlanması oldukça kolaydır ve muhtemelen mutfağınızda her şey vardır!

Hazırlanışı:

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200 ml su kaynatın. Yarım çay kaşığı tarçın tozu ekleyin ve soğuması için 30 dakika bekletin. Su yeterince soğuk olduğunda, 1 tatlı kaşığı bal ekleyin ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. Yatağa gitmeden 30 dakika önce bu süper sağlıklı içeceği bir bardak için. İçeriğe başka bir şey eklemeyin ve sadece yatmadan önce için!

Bütün sindirim sisteminiz temizlenecek; Parazitleri, mantarları ve diğer bakterilerden kurtulacaksınız ve her zamankinden daha sağlıklı olacaksınız!

Uyumadan önce için kilo vermiş olarak uyanır.

Fazla kaçırıp, kilo alanlar online mı? Kilo probleminiz için çare arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Gece yatmadan önce göbek Eritme

Yatmadan önce ne yemek zayıflatır sorusuna verilecek en etkili cevap karabiberdir. Yatmadan önce tükettiğiniz gıdalarda baharat olarak karabiber kullanmanız: Vücudunuzun uyurken yaktığı yağ oranını artırır. Yalnızca yatarken değil, ayrıca her öğünde karabiber tüketmek kilo vermeyi hızlandıran ve kolaylaştıran bir yöntemdir.

Uykuda yağ nasıl yakılır? Uykuda yağ yakmak için öneriler

-Erken saatte yatıp erken saatte uyanmaya çalışılmalıdır.

-Lavanta, nane ya da roobis çayını gece uyumadan 5-10 dakika önce tüketin.

- Günlük öğünlerde kırmızı et yerine balık ya da tavuk eti tüketin.

- Gece vakti yemek yemeyin.

- Bol miktarda su içmeye çalışın.

Gece kilo verilir mi?

İyi bir uyku kilo vermenize, toksinleri atmanıza neden olacaktır. Metabolizmayı günün her saatinde aktif tutmak, gece saatlerinde de çalışmasını sağlamak uykuda kalori yakmanızı kolaylaştıracaktır. İyi bir uyku kilo vermenize, toksinleri atmanıza neden olacaktır.

Uykuda metabolizma nasıl çalışır?

Uyku, metabolizma hızını azaltır. Uykuda metabolizma hızı, normalin %10-15 altına iner. Çünkü, uykuda iskelet kasının tonusu azalır ve santral sinir sisteminin aktivitesi azalır. Malnutrisyon, metabolizma hızını azaltır.

Uyumadan önce içtiğinizde karındaki yağları yakmaya yardımcı olacak içecekler

Yağ yakan salatalık suyu.

Taze salatalık ve misket limonu suyu.

Armut ve adaçayı.

Anason ve tarçınlı taze greyfurt suyu.

Basit ama etkili limonata.

Zencefil ve nane şuruplu misket limonu suyu.

Gece ne yersek kilo almayız?

Gece uzunsa, bol yeşillik ve çiğ sebzeler iyi alternatif olabilir. Su oranı yüksek ve kalorisi düşük, kereviz sapı, marul, salatalık ve havuç dilimleri kurtarıcınız olabilir. İnce bir dilim ekmeğinizi veya çiğ sebzelerinizi yağsız krem peynir veya süzme yoğurt ile yaptığınız sosunuzla deneyebilirsiniz.

Merak edenler için;

Zayıflamak için gece yatmadan önce yoğurt: Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız yoğurdu beslenme listenizden eksik etmemeniz gerekir. Yoğurt kürleri düzenli tüketildiğinde vücutta biriken ödem ve toksinleri de atıyor. Bu özelliği sayesinde şişkinliği önlüyor. Özellikle gece 1 kase tüketilen yoğurt kürü gece boyunca yağları cayır cayır yakıyor.

Pul biber zayıflatırmı?

Kırmızı pul biber yemeklerde ve salatalarda baharat olarak kullanılmasının yanında, kilo vermek için de etkilidir. Kırmızı pul biberdeki kapsaisin denen madde yağ yakımını hızlandırır.

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