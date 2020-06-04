Yatırımlar hız kazandı

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip Corona virüsü (Covid-19), sosyoekonomik hayatı dönüştürüyor. Zorlu dönemde tüketici tercihlerinin değişmesi yeni yatırımların yolunu açıyor.

Covid-19’la mücadele sürecinde öne çıkan sektörler ve yatırım alanları şu şekilde:

Tarımda ihracat arttı

l Tarımda dünya 7.’si olan Türkiye’de hububat, bakliyat ile sebze-meyve üretimi gün be gün artıyor. Üretim hem iç hem de dış talebi karşılıyor. Nitekim ilk 4 ayda tarıma bağlı sektörlerin ihracatı yüzde 2.9 artarak 7.8 milyar doları buldu. İhracatta öne çıkan ürünler ise fındık, un ve makarna olarak sıralandı. Satışlardan en büyük payı 959 milyon dolarla Irak aldı. Bu ülkeyi 530 milyon dolarla Almanya, 359 milyon dolarla ABD takip etti. Tarım ürünü ihracatında elde edilen başarı yerli ve yabancı firmaları fabrika aramak için alarma geçirdi.

Öte yandan; süt ve süt ürünleri üretimi ile ihracatında artış devam ediyor. Öyle ki 2019’da 111 ülkeye 357 milyon dolar tutarında süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldı. Bu durum Avrupalı ve Asyalı firmaları ilave yatırımlar yapmaya yöneltiyor.

Gıda tedariki öne çıktı

l Gıda sektörü, Covid-19 pandemisine rağmen büyüdü. Üretimini arttıran sektör, yatırımcıların radarlarında. Zira 2020 ve 2021’de gıda sektörünün atılım yapacağı tahmin ediliyor. 1-2 sene içinde ürün tedarikinin süratleneceği, Avrupa ülkelerince Türkiye’den ürün ithal etme yoluna gidileceği öngörülüyor. Bu durum yerli ve yabancı şirketleri gıda sektörüne girmeye itiyor.

E-ticaret revaçta

l Covid-19 gıda perakende firmalarına güç kattı. Pandemi döneminde gelirlerine gelir ekleyen dev marketler, yeni şubeler açmaya odaklandılar. Giyim perakende şirketleri de caddelerde dükkân aramayı ve online satış kanallarını kuvvetlendirmeyi merkeze aldılar. Gelinen aşamada köklü markalar müşterilerini e-store’lara yönlendirmeyi hedefliyorlar. 2019’da e-ticaret cirosunu yüzde 112 arttırarak 663 milyon liraya taşıyan LC Waikiki, yeni dönemde dijital ağını kuvvetlendirmeyi planlıyor. Tüketicilerin Covid-19 korkusuyla evden dışarıya adım atamamaları; pek çok ürünü sanal ortamdan almaları D’S Damat, Damat ve Tween markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding ile Sabancı iştiraklerinden Teknosa’yı e-ticaret yatırımlarını arttırmak zorunda bırakıyor.

Yazılımcılar yarışıyorlar

l Bilişim sektörü, genç girişimcilerin ilgi odağı konumunda. Girişimciler; yazılımlar üretmek, yerli oyunlarını ve uygulamalarını dünyaya satmak için yarış halindeler. Bu yarışı gören hükümet tarafından 2020-2023 döneminde yeni yazılımcılar yetiştirmek için düğmeye basıldı. Eğitim programlarında başarılı olan gençlerin şirket açmalarına ya da dev gruplar ile firmalarda istihdam edilmeleri için gerekli adımlar atıldı, atılıyor.

Sağlıkta üretim başarısı

l Sağlık sektörü, önemli gelişmelere gebe. Art arda açılan pandemi ve şehir hastaneleri, ilaç ile tıbbi ekipman üreticilerini umutlandırıyor. İrili ufaklı firmalar ise gerek yerli aşı ve ilaç gerek tıbbi ekipman üretimi için verilen teşvikleri takip ediyorlar. Bu anlamda önemli yatırımlar yapıyorlar.

Emlakta yeni trendler

l Covid-19 korkusu; balkonlu, bahçeli ve müstakil konutlara rağbeti arttırdı. İstanbul’da Başakşehir, Beykoz, Çekmeköy, Eyüp, Sarıyer ve Şile’de yoğunlaşan bu konutların satış fiyatı yüzde 25, kira fiyatı da yüzde 18 yükseldi. Gayrimenkul ortaklıkları da yeni projeler ortaya koymak için kolları sıvadılar. Bu projelerde büyük oranda bahçeli ve villalı evlere yer verilecek.

Kariyer danışmanları; tarım, gıda, bilişim ve konut sektöründe Türkiye’nin güçlendiğine işaret ederek, “Dünyayı iyi okuyup bu alanlara yatırım yapanlar kâr ederler” diyorlar. Devletin yatırımcılara 600 milyar lira teşvik verdiğine de işaret eden aynı danışmanlar, “Ekonomi yönetimi gerekenleri yaptı, sıra genç ve yürekli girişimcilerde” ifadesini kullanıyorlar.