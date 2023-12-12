Yatırımcılar Moody's'in Türkiye değerlendirmesini bekliyor

Küresel piyasalar önde gelen merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanacağı yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Yurt içinde ekonomi yönetiminin yurt dışı temasları ile açıklanacak ekonomik veriler piyasaların odağında olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırımcı toplantılarını İspanya ile sürdürecek.

Şimşek'in Madrid'deki temaslarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Gözler Moody's'in Türkiye değerlendirmesinde

Yurt içinde ayrıca salı günü dış ticaret, inşaat maliyet endeksleri; çarşamba günü ciro ve perakende satış endeksleri; cuma günü de konut satışları istatistikleri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini cuma günü açıklaması bekleniyor.

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ayrıca kredi notu görünümünü de pozitife çevirmesi bekleniyor.

Atılan adımlar ekonomik verilere olumlu yansıyor

Ekonomi yönetiminin haziran ayından bu yana attığı adımlar ekonomik verilere olumlu yansımaya devam ediyor.

Açıklanan ekim ayı verilerine göre Türkiye'de cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verirken işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla Kasım 2012'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,5'e geriledi.

Sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Türkiye'nin kredi risk primi geriledi

Atılan adımlar ülkenin kredi risk priminin (CDS) de gerilemesini sağladı.

Türkiye'nin CDS'si hazirandan bu yana yaklaşık 240 puan azalarak 329 baz puan ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Bu durum yabancı yatırımcıların Türk lirası (TL) varlıklara ilgisini artırırken TCMB'nin toplam rezervi de 140 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılın son faiz kararları açıklanacak

ABD Merkez Bankası (Fed) 13 Aralık'ta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) 14 Aralık'ta yılın son faiz kararını açıklayacak.

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine dair görüşler ağırlık kazandı.

ABD'de salı günü enflasyon, perşembe günü perakende satışlar ile cuma günü de sanayi üretim verilerinin açıklanması bekleniyor.

Analistler faiz kararlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ile Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

Avrupa tarafında da ECB ile BoE'nin faiz kararı gündemde olacak.

ECB'nin de faizleri sabit bırakması öngörülüyor. Yarın Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi, çarşamba sanayi üretim endeksi, cuma ise satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) takip edilecek.