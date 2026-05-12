Tek tek açıkladı: Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a raporunu sundu!
Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayları arasında öne çıkan Aykut Kocaman’ın, takımla ilgili kapsamlı bir raporu Yıldırım’a sunduğu iddia edildi.
Tecrübeli çalıştırıcının bu sezon Fenerbahçe'nin tüm maçlarını takip ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izleyen Kocaman'ın raporlama yaptığı ve Aziz Yıldırım ve ekibine sunduğu öğrenildi.
(Takvim)