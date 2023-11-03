Yatırımcılar alım-satım takibinde

Orta Doğu’ya ilişkin riskler devam etse de küresel piyasalardaki etkisinin bir miktar hafiflediği görülüyor. ABD endekslerinde alıcılı seyir dün de devam etti. Endeksler bugün ise istihdam verilerine odaklandı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü hareketler kaydedildi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık seyretti ve dolar endeksi geriledi. Asya endeksleri alıcılı kapandı. Avrupa’da borsalar günü yükselişle tamamladı.

Beklentiler ve veriler

Fed kararının ardından dolarda yaşanan düşüşten destek bulan EUR/USD paritesi dün yükselişle 1.0620’den kapandı. Bu sabah da yükselişle açılan parite 1.0625 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.Dolar endeksindeki geri çekilmenin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünküişlemlerde yükseldi. Günlük bazda %0.17 artışla 1,985 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,986 dolar/varil seviyelerinde hafif alıcılı seyrediyor.

Petrolda fiyat bandı

Vakıfbank ekonomik araştırmalar'a göre; Dolardaki zayıflama ve Fed’in sıkılaştırmayı bitirdiğine yönelik işaretler üzerine petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %2.46 artışla 83.04 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde günlük yükseliş %2.62 oldu. USD/TL kuru dün günü yatay 28.3161’den sonlandırırken, EUR/TL kuru ise yükselişle 30.1035’ten sonlandırdı. Böylece sepet kur dün günü yükselişle 29.2098’den sonlandırmış oldu.

Dolar kuru

USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanışının üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da endeksler günü primli tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %1.32, sınai endeksinin %1.43 değer kazandığı günde BIST 100 endeksindeki değer kazancı %1.79 oldu ve BIST 100 günü 7,663 seviyesinden tamamladı. Bugün yurt içinde Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. ABD’de istihdam verileri takip edilecek.



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