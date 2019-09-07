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Yatırımcı rehberi (9)

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.100,103,43491,47
İş Bankası (C)5,835,8128,70
İş Bankası (Kur.)151.000,00-11,18210,69
İş Fin.Kir.2,201,38-52,48
İş Girişim2,55-2,6725,00
İş GMYO0,891,14-17,59
İş Y. Men. Değ.3,902,63111,17
İş Yat. Ort.1,260,8070,71
İşbir Holding355,005,97158,38
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,378,82-55,95
İttifak Holding6,425,94107,10
İz Hayvancılık Tarım4,683,31-28,98
İzmir Demir Çelik1,601,27-3,61
İzmir Fırça1,819,70-12,56
İzocam20,140,00-5,98
Jantsa Jant Sanayi36,80-0,4942,57
Kafein Yazılım7,059,642,35
Kapital Yat. Holding1,7410,13-39,37
Kaplamin5,40-16,9250,00
Kardemir (A)2,103,4522,69
Kardemir (B)2,103,4522,02
Kardemir (D)2,176,375,55
Karel Elektronik8,732,95109,35
Karsan Otomotiv1,154,55-10,16
Karsu Tekstil1,983,6658,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,00-3,1035,14
Kartonsan308,202,63-3,38
Katmerciler Ekipman2,763,76-8,26
Kent Gıda111,901,91-5,97
Kerevitaş Gıda2,332,1929,44
Kervansaray Yat. Holding0,3754,175,71
Kiler GMYO1,924,929,71
Klimasan Klima11,25-1,14189,95
Koç Holding18,023,0330,12
Konfrut Gıda35,342,4947,99
Konya Çimento179,001,700,56
Kordsa Teknik Tekstil11,850,9425,25
Koza Altın64,30-5,9925,34
Koza Madencilik7,80-4,658,03
Körfez GMYO1,452,8418,85
Kristal Kola0,971,04-7,62
Kron Telekomünikasyon9,158,285,17
Kuştur Kuşadası Turizm21,50-3,3356,82
Kuyumcukent Gayrimenkul1,185,364,42
Kütahya Porselen4,961,859,01
Lider Faktoring2,302,682,22
Link Bilgisayar9,722,7516,83
Logo Yazılım38,243,3540,90
Lokman Hekim Sağlık3,713,06-17,56
Lüks Kadife5,30-0,939,28
Makina Takım1,462,82-5,19
Mardin Çimento2,794,890,47
Marka Yatırım Holding0,704,4812,90
Marmaris Altınyunus21,7612,6923,92
Marshall29,8012,7118,16
Martı GMYO0,673,083,08
Martı Otel0,702,9420,69
Mavi Giyim38,002,9817,94
Mazhar Zorlu Holding5,2811,1638,58
Mega Polietilen1,922,13-5,88
Menderes Tekstil0,7310,611,39
Mensa0,1911,7635,71
Merit Turizm11,88-2,5498,33
Merko Gıda0,755,63-25,74
Metal Gayrimenkul0,701,45-19,54
Metemtur Otelcilik1,46-3,9539,05
Metro Holding1,310,7772,37
Metro Petrol ve Tesisleri1,296,6117,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,401,4518,64
Migros Ticaret20,5611,4437,99
Milpa1,47-6,372,85
Mistral GMYO1,304,00-15,03
MLP Sağlık13,84-0,2229,35
MMC San. Ve Tic. Yat.0,99-1,00-10,00
Mondi Tire Kutsan1,58-3,66-15,05
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.056,900,41
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,40-0,93
Net Holding1,681,82-14,29
Netaş Telekom.6,953,587,59
Niğbaş Niğde Beton15,018,53275,25
Nuh Çimento6,584,28-5,05
Nurol GMYO2,336,3910,95
Odaş Elektrik1,699,7420,02
Olmuksan-IP3,6510,278,31
Orge Enerji Elektrik3,422,709,62
Orma Orman Mahsulleri1,246,903,33
Osmanlı Menkul1,42-5,33-17,44
Ostim Endüstriyel Yat1,078,08-0,93
Otokar131,100,4652,64
Oyak Yat. Ort.2,3111,0645,90
Oylum Sınai Yatırımlar1,988,7994,12
Özak GMYO1,619,5211,10
Özbal Çelik Boru1,294,03-6,52
Özderici GMYO1,0733,75-54,47
Özerden Plastik2,620,387,48
Panora GMYO4,423,7620,21
Park Elek.Madencilik3,438,2042,32
Parsan14,702,5867,81
Pegasus65,95-6,98187,74
Peker GMYO3,151,61-61,70
Penguen Gıda1,512,0339,81
Pera GMYO0,646,67-16,88
Pergamon Dış Ticaret6,202,481,52
Petkim3,522,62-10,60
Petrokent Turizm76,50-2,5511,35
Pınar Et Ve Un6,520,3146,95
Pınar Su1,392,9611,20
Pınar Süt7,103,8014,20
Plastikkart3,395,6125,56
Polisan Holding2,382,15-21,06
Politeknik Metal82,9013,41136,41
Prizma Press Matbaacılık3,75-8,76141,94
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.094,80-0,36
QNB Finans Fin. Kir.4,9524,06-27,21
QNB Finansbank9,4447,964,77
Ral Yatırım Holding6,1523,49234,24
Ray Sigorta2,151,4254,68
Reysaş GMYO1,217,0875,36
Reysaş Lojistik1,064,9543,24
Rhea Girişim0,75-3,8513,64
Rodrigo Tekstil5,155,32171,05
Royal Halı0,841,20-15,15
RTA Laboratuvarları1,289,40-21,15
Sabancı Holding8,68-1,0320,01
Safkar Ege Soğutmacılık1,657,846,44
Salix Yatırım Holding3,75-0,53-2,60
Sanel Mühendislik5,15-0,39136,24
Sanifoam Sünger1,974,2357,60
Sanko Pazarlama2,501,2126,00
Saray Matbaacılık1,221,6722,00
Sarkuysan3,39-0,297,87
Sasa Polyester6,043,965,12
Say Reklamcılık1,128,7419,15
Sekuro Plastik2,867,12-3,38
Selçuk Ecza Deposu4,910,4180,62
Selçuk Gıda1,65-2,9424,06
Senkron Güvenlik2,082,46108,00
Serve Film Prodüksiyon1,88-1,05-3,59
Servet GMYO4,19-0,24-10,85
Seyitler Kimya4,60-6,1219,48
Silverline Endüstri1,368,801,49
Sinpaş GMYO0,721,4194,59
Smartiks Yazılım2,591,97
Soda Sanayii5,723,62-15,45
Sodaş Sodyum Sanayii7,191,2729,58
Söktaş1,532,6820,47
Sönmez Filament4,38-1,3540,38
Sönmez Pamuklu3,633,1216,35
Sumaş Suni Tahta5,900,00-11,88
Şeker Fin. Kir.3,71-1,5931,56
Şekerbank0,942,17-14,55
Şişe Cam4,463,00-18,65
Şok Marketler10,994,272,23
T. Halk Bankası6,087,04-13,39
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası12,088,73-28,94
T.S.K.B.0,862,386,17
T.Tuborg8,131,882,47
Taç Tarım Ürünleri3,37-3,44-33,40
Tat Gıda4,751,7124,35
TAV Havalimanları23,42-0,766,50
Taze Kuru Gıda5,672,53-16,62
Tek-Art Turizm0,732,82-14,12
Tekfen Holding20,56-0,774,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,5016,28-15,82
Temapol Polimer Plastik3,110,321,63
TGS Dış Ticaret3,43-2,5645,96
Tofaş Oto. Fab.18,987,4122,36
Torunlar GMYO1,77-1,1217,22
Trabzon Liman7,274,605,69
Trabzonspor Sportif1,4213,603,19
Trakya Cam2,622,75-9,31
Trend GMYO1,5214,2919,69
TSKB GMYO0,822,500,00
Tuğçelik2,411,6913,15
Tukaş4,170,97151,20
Turcas Petrol1,825,8129,08
Turkcell12,970,316,57
Tümosan Motor ve Traktör4,074,09-9,56
Tüpraş128,501,9823,16
Türk Hava Yolları11,653,10-27,68
Türk Prysmian Kablo2,032,5317,70
Türk Telekom5,544,5342,05
Türk Traktör39,0012,2011,75
Türker Proje Gayrimenkul26,8811,07-16,37
Ufuk Yatırım1,90-8,2166,67
Ulaşlar Turizm Yat.1,675,0346,49
Ulusoy Elektrik27,00-0,7469,17
Ulusoy Un Sanayi2,51-4,2020,67
Umpaş Holding0,417,89-25,45
Uşak Seramik1,329,0918,92
Utopya Turizm3,342,45-18,54
Uzertaş Boya1,08-5,2680,00
Ülker Bisküvi18,764,6927,88
Ünye Çimento2,723,03-18,70
Vakıf Fin. Kir.1,344,69-5,90
Vakıf GMYO1,933,76-0,86
Vakıf Yat. Ort.1,9011,1125,00
Vakıflar Bankası4,834,0923,85
Vakko Tekstil3,836,0946,83
Vanet Gıda1,758,0234,62
Verusa Holding15,000,13-9,64
Verusaturk Girisim3,27-2,39-1,21
Vestel11,373,27104,86
Vestel Beyaz Eşya15,260,9356,23
Viking Kağıt0,972,11-11,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,85-2,127,56
Yapı ve Kredi Bank.2,446,5552,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,800,000,36
Yataş6,1412,2537,36
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,854,94-9,57
Yeni Gimat GMYO9,231,6528,54
Yeşil GMYO0,3015,3811,11
Yeşil Yapı0,2812,007,69
Yeşil Yatırım Holding9,873,792,49
Yibitaş İnşaat Malzeme2.151,000,04-2,18
Yonga Mobilya6,620,301,99
Yünsa5,2324,5225,27
Zorlu Enerji1,180,85-4,07


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:06
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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