Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|0,00
|49,10
|İş Bankası (C)
|5,47
|2,82
|-14,66
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|-10,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,04
|2,28
|6,32
|İş Girişim
|12,02
|16,70
|216,32
|İş GMYO
|2,06
|3,52
|17,05
|İş Y. Men. Değ.
|9,97
|8,49
|147,59
|İş Yat. Ort.
|3,10
|-0,64
|92,39
|İşbir Holding
|2.925,60
|6,27
|580,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,13
|2,73
|82,26
|İttifak Holding
|9,13
|24,90
|145,43
|İz Hayvancılık Tarım
|8,16
|1,49
|211,87
|İzmir Demir Çelik
|21,24
|14,94
|159,34
|İzmir Fırça
|6,54
|30,02
|263,33
|Jantsa Jant Sanayi
|184,40
|-4,11
|246,70
|Kafein Yazılım
|18,38
|5,21
|65,50
|Kaplamin
|19,50
|0,00
|251,35
|Kardemir (A)
|5,61
|-4,43
|111,70
|Kardemir (B)
|3,81
|-0,78
|44,32
|Kardemir (D)
|3,68
|6,05
|38,35
|Karel Elektronik
|19,35
|1,31
|33,17
|Karsan Otomotiv
|3,03
|-0,66
|91,77
|Karsu Tekstil
|5,87
|0,34
|81,17
|Kartonsan
|769,00
|1,59
|99,05
|Katmerciler Ekipman
|10,18
|35,55
|165,10
|Kent Gıda
|330,00
|13,01
|1321,10
|Kerevitaş Gıda
|7,57
|8,14
|132,21
|Kervansaray Yat. Holding
|1,97
|8,24
|258,18
|Kiler GMYO
|13,57
|16,58
|258,05
|Klimasan Klima
|16,55
|-4,94
|-21,99
|Koç Holding
|15,25
|3,67
|-23,78
|Konfrut Gıda
|17,65
|1,50
|125,70
|Konya Çimento
|517,00
|0,68
|90,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,55
|4,58
|-1,30
|Koza Altın
|79,35
|-1,24
|7,16
|Koza Madencilik
|13,23
|-2,51
|31,90
|Körfez GMYO
|7,34
|34,19
|207,11
|Kristal Kola
|2,29
|4,57
|51,66
|Kron Telekomünikasyon
|27,64
|1,47
|117,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|144,20
|-8,33
|514,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,41
|8,56
|114,93
|Kütahya Porselen
|29,52
|2,43
|345,92
|Lider Faktoring
|3,63
|16,72
|97,82
|Link Bilgisayar
|41,70
|1,81
|131,81
|Logo Yazılım
|99,25
|1,64
|63,24
|Lokman Hekim Sağlık
|11,52
|7,16
|100,85
|Lüks Kadife
|33,62
|-18,24
|289,12
|Makina Takım
|2,87
|5,51
|52,66
|Marka Yatırım Holding
|3,28
|10,44
|177,97
|Marmaris Altınyunus
|88,50
|2,67
|24,65
|Marshall
|377,00
|0,32
|693,02
|Martı GMYO
|2,52
|8,15
|149,50
|Martı Otel
|1,60
|12,68
|75,82
|Mavi Giyim
|44,20
|15,40
|-23,66
|Mazhar Zorlu Holding
|19,90
|2,79
|64,60
|Mega Polietilen
|11,03
|-6,60
|769,56
|Menderes Tekstil
|3,42
|0,59
|161,07
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|94,35
|14,29
|385,34
|Merko Gıda
|24,00
|2,74
|2185,71
|Metemtur Otelcilik
|10,13
|3,68
|469,10
|Metro Holding
|2,47
|2,49
|78,99
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,00
|-0,50
|104,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,52
|-0,40
|-52,74
|Migros Ticaret
|43,34
|4,18
|78,94
|Milpa
|5,70
|4,01
|160,27
|Mistral GMYO
|4,63
|20,18
|146,72
|MLP Sağlık
|18,37
|2,91
|14,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,97
|-16,23
|511,40
|Mondi Tire Kutsan
|7,12
|-1,52
|71,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|0,05
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,06
|-4,85
|199,21
|Net Holding
|3,53
|33,71
|35,77
|Netaş Telekom.
|21,98
|4,87
|68,30
|Niğbaş Niğde Beton
|39,98
|8,05
|544,84
|Nuh Çimento
|27,40
|14,17
|149,43
|Nurol GMYO
|7,27
|-3,07
|103,64
|Odaş Elektrik
|3,55
|11,64
|145,55
|Olmuksan-IP
|11,35
|0,80
|343,19
|Orge Enerji Elektrik
|7,99
|2,57
|61,09
|Orma Orman Mahsulleri
|14,97
|-3,36
|442,39
|Osmanlı Menkul
|25,00
|-5,45
|498,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,45
|21,25
|164,88
|Otokar
|152,00
|4,47
|3,37
|Oyak Çimento
|8,44
|5,37
|53,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,52
|1,72
|182,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,10
|0,00
|65,11
|Özak GMYO
|4,44
|0,45
|72,76
|Özbal Çelik Boru
|6,84
|10,86
|324,35
|Özderici GMYO
|2,42
|3,86
|54,14
|Özerden Plastik
|7,98
|-14,74
|250,00
|Panora GMYO
|6,20
|-0,96
|10,68
|Papilon Savunma
|17,70
|10,56
|129,68
|Park Elek.Madencilik
|5,30
|4,54
|73,77
|Parsan
|20,80
|-0,48
|22,79
|Pegasus
|46,50
|-1,11
|-46,18
|Peker GMYO
|2,70
|7,14
|198,55
|Penguen Gıda
|6,45
|-5,70
|604,62
|Pera GMYO
|2,59
|46,33
|175,53
|Pergamon Dış Ticaret
|17,09
|5,49
|120,87
|Petkim
|4,63
|0,43
|21,52
|Petrokent Turizm
|750,20
|8,72
|485,64
|Pınar Et Ve Un
|24,90
|0,08
|173,95
|Pınar Su
|8,06
|0,37
|247,41
|Pınar Süt
|22,18
|-0,95
|75,90
|Plastikkart
|12,45
|-0,24
|34,30
|Polisan Holding
|4,28
|-5,52
|41,84
|Politeknik Metal
|353,00
|31,72
|364,03
|Prizma Press Matbaacılık
|7,02
|5,56
|63,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,80
|-1,27
|10,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,60
|10,68
|2,71
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|756,00
|0,40
|32,05
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,62
|-0,75
|63,73
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|37,47
|1,46
|-6,09
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,37
|-0,81
|79,26
|QNB Finansbank
|71,05
|9,39
|89,47
|Ral Yatırım Holding
|5,60
|3,70
|113,38
|Ray Sigorta
|17,40
|18,05
|408,77
|Reysaş GMYO
|5,04
|0,60
|9,80
|Reysaş Lojistik
|7,48
|-4,59
|70,78
|Rhea Girişim
|2,85
|8,78
|139,50
|Rodrigo Tekstil
|9,09
|-7,53
|402,21
|Royal Halı
|3,70
|-2,63
|170,07
|RTA Laboratuvarları
|46,00
|6,98
|1882,76
|Sabancı Holding
|8,56
|0,71
|-6,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,81
|-0,68
|166,51
|Sanel Mühendislik
|3,60
|-1,10
|22,70
|Sanifoam Sünger
|8,33
|-3,14
|66,60
|Sanko Pazarlama
|7,98
|-0,25
|9,52
|Saray Matbaacılık
|4,91
|-1,80
|279,80
|Sarkuysan
|7,14
|2,00
|124,71
|Sasa Polyester
|16,93
|0,89
|119,02
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,20
|3,02
|310,71
|Sekuro Plastik
|11,01
|-6,22
|105,41
|Selçuk Ecza Deposu
|9,82
|4,80
|64,63
|Selçuk Gıda
|4,41
|-15,84
|309,20
|Senkron Güvenlik
|3,67
|13,27
|34,43
|Serve Film Prodüksiyon
|15,80
|2,00
|893,71
|Servet GMYO
|40,30
|9,51
|374,12
|Seyitler Kimya
|12,50
|2,46
|84,09
|Silverline Endüstri
|4,64
|6,67
|114,81
|Sinpaş GMYO
|2,50
|14,68
|115,52
|Smartiks Yazılım
|8,73
|1,16
|-11,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,88
|11,16
|676,87
|Söktaş
|4,65
|1,31
|173,45
|Sönmez Filament
|19,81
|4,32
|305,94
|Sönmez Pamuklu
|16,20
|-8,22
|229,27
|Sumaş Suni Tahta
|37,20
|-11,43
|279,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,46
|3,72
|-6,69
|Şekerbank
|1,84
|10,84
|40,46
|Şişe Cam
|6,78
|-1,88
|33,19
|Şok Marketler
|12,70
|4,18
|18,03
|T. Halk Bankası
|5,12
|0,59
|-13,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|68,35
|52,43
|56,77
|T.S.K.B.
|1,28
|14,29
|5,79
|T.Tuborg
|18,00
|5,94
|51,26
|Taç Tarım Ürünleri
|12,90
|-14,34
|313,46
|Tat Gıda
|12,19
|-0,49
|100,37
|TAV Havalimanları
|15,31
|-1,10
|-43,64
|Taze Kuru Gıda
|357,50
|-27,81
|4837,85
|Tek-Art Turizm
|1,80
|5,26
|42,86
|Tekfen Holding
|15,45
|2,39
|-14,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,37
|0,21
|123,10
|Temapol Polimer Plastik
|10,46
|2,05
|100,38
|TGS Dış Ticaret
|9,45
|4,07
|102,36
|Tofaş Oto. Fab.
|27,10
|6,44
|16,30
|Torunlar GMYO
|4,08
|-0,49
|48,36
|Trabzon Liman
|35,04
|10,55
|234,55
|Trabzonspor Sportif
|4,78
|-4,21
|122,33
|Trend GMYO
|7,46
|8,75
|239,09
|TSKB GMYO
|3,71
|21,64
|288,49
|Tuğçelik
|7,83
|5,24
|98,23
|Tukaş
|11,47
|5,62
|-7,13
|Turcas Petrol
|5,37
|8,92
|101,12
|Turkcell
|16,82
|5,06
|21,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,78
|21,95
|83,78
|Tüpraş
|82,45
|-0,72
|-34,98
|Türk Hava Yolları
|10,55
|-1,95
|-27,04
|Türk Prysmian Kablo
|14,02
|-3,11
|443,31
|Türk Telekom
|7,52
|3,58
|4,22
|Türk Traktör
|119,40
|11,69
|125,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|95,75
|-0,98
|127,98
|Türkiye Sigorta
|6,11
|0,00
|180,56
|Ufuk Yatırım
|13,99
|-5,09
|442,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,25
|11,30
|248,76
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|2,27
|103,01
|Ulusoy Un Sanayi
|11,14
|7,32
|191,62
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,27
|7,08
|87,07
|Utopya Turizm
|22,08
|9,31
|348,78
|Uzertaş Boya
|36,40
|-11,78
|1539,64
|Ülker Bisküvi
|24,50
|4,17
|9,57
|Vakıf Fin. Kir.
|4,26
|2,90
|101,18
|Vakıf GMYO
|3,98
|2,58
|129,93
|Vakıf Yat. Ort.
|8,74
|8,30
|379,92
|Vakıflar Bankası
|4,13
|1,47
|-25,05
|Vakko Tekstil
|6,20
|-1,12
|36,56
|Vanet Gıda
|13,58
|11,13
|849,65
|Verusa Holding
|44,68
|6,99
|140,85
|Verusaturk Girisim
|9,14
|5,91
|73,80
|Vestel
|18,36
|5,09
|45,48
|Vestel Beyaz Eşya
|34,06
|7,85
|61,43
|Viking Kağıt
|7,20
|-5,76
|285,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,76
|-1,04
|96,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|2,79
|-10,89
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|55,20
|-40,87
|782,34
|Yataş
|9,58
|5,27
|30,52
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,33
|-1,37
|168,94
|Yeni Gimat GMYO
|13,15
|-0,75
|9,85
|Yeşil GMYO
|1,10
|3,77
|71,88
|Yeşil Yapı
|1,23
|6,03
|86,36
|Yeşil Yatırım Holding
|30,50
|0,59
|171,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.989,40
|-0,49
|442,93
|Yonga Mobilya
|35,18
|-1,40
|281,04
|Yükselen Çelik
|7,25
|4,17
|136,54
|Yünsa
|14,45
|3,21
|43,53
|Zorlu Enerji
|2,91
|5,43
|78,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)