Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|0,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.600,30
|-1,69
|34,53
|İş Bankası (C)
|5,04
|0,40
|-21,37
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,83
|-0,52
|0,79
|İş Girişim
|8,18
|13,14
|115,26
|İş GMYO
|1,72
|-2,27
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|8,08
|8,89
|100,66
|İş Yat. Ort.
|2,92
|-3,31
|81,22
|İşbir Holding
|1.264,90
|-1,95
|194,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|1,12
|45,16
|İttifak Holding
|3,29
|6,47
|-11,56
|İz Hayvancılık Tarım
|4,45
|-3,26
|70,08
|İzmir Demir Çelik
|26,06
|60,86
|218,19
|İzmir Fırça
|3,78
|28,57
|110,00
|Jantsa Jant Sanayi
|113,00
|8,03
|112,45
|Kafein Yazılım
|16,19
|-2,53
|45,78
|Kaplamin
|9,78
|9,89
|76,22
|Kardemir (A)
|4,33
|10,74
|63,40
|Kardemir (B)
|3,60
|4,05
|36,36
|Kardemir (D)
|3,09
|1,64
|16,17
|Karel Elektronik
|16,20
|0,37
|11,49
|Karsan Otomotiv
|3,09
|14,44
|95,57
|Karsu Tekstil
|5,42
|2,85
|67,28
|Kartonsan
|603,50
|1,33
|56,21
|Katmerciler Ekipman
|4,11
|4,05
|7,03
|Kent Gıda
|493,70
|60,97
|2026,04
|Kerevitaş Gıda
|4,90
|-2,20
|50,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Kiler GMYO
|6,24
|5,58
|64,64
|Klimasan Klima
|13,35
|0,07
|-37,07
|Koç Holding
|15,46
|-1,53
|-22,73
|Konfrut Gıda
|11,54
|2,67
|47,57
|Konya Çimento
|394,10
|2,31
|45,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,12
|-0,36
|-12,55
|Koza Altın
|78,75
|-3,02
|6,35
|Koza Madencilik
|12,99
|-0,08
|29,51
|Körfez GMYO
|4,62
|5,24
|93,31
|Kristal Kola
|1,98
|1,54
|31,13
|Kron Telekomünikasyon
|24,62
|-4,72
|93,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|74,45
|11,45
|217,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,67
|5,12
|61,82
|Kütahya Porselen
|29,16
|6,19
|340,48
|Lider Faktoring
|3,08
|2,67
|67,85
|Link Bilgisayar
|27,14
|1,50
|50,87
|Logo Yazılım
|91,00
|5,63
|49,67
|Lokman Hekim Sağlık
|7,23
|0,56
|25,09
|Lüks Kadife
|22,64
|3,00
|162,04
|Makina Takım
|2,29
|-2,14
|21,81
|Marka Yatırım Holding
|2,35
|10,33
|99,15
|Marmaris Altınyunus
|86,00
|3,12
|21,13
|Marshall
|138,70
|-0,93
|191,75
|Martı GMYO
|1,84
|-3,16
|82,18
|Martı Otel
|1,12
|-5,88
|23,08
|Mavi Giyim
|38,10
|-2,46
|-34,20
|Mazhar Zorlu Holding
|15,60
|-0,06
|29,03
|Mega Polietilen
|4,29
|12,89
|238,21
|Menderes Tekstil
|3,07
|5,50
|134,35
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|36,50
|1,33
|87,76
|Merko Gıda
|1,69
|0,60
|60,95
|Metemtur Otelcilik
|2,75
|19,57
|54,49
|Metro Holding
|2,03
|2,53
|47,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,60
|-3,23
|83,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|0,47
|-60,25
|Migros Ticaret
|38,72
|-0,82
|59,87
|Milpa
|4,03
|-0,25
|84,02
|Mistral GMYO
|3,41
|11,44
|80,42
|MLP Sağlık
|15,17
|-2,76
|-5,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,96
|21,74
|71,93
|Mondi Tire Kutsan
|6,05
|1,85
|46,14
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|0,05
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,16
|-0,34
|82,08
|Net Holding
|2,21
|-1,78
|-15,00
|Netaş Telekom.
|15,19
|1,20
|16,31
|Niğbaş Niğde Beton
|15,30
|-10,79
|146,77
|Nuh Çimento
|18,55
|-3,13
|68,87
|Nurol GMYO
|6,61
|7,13
|85,15
|Odaş Elektrik
|2,53
|6,30
|75,00
|Olmuksan-IP
|5,40
|5,26
|110,86
|Orge Enerji Elektrik
|6,89
|-1,15
|38,91
|Orma Orman Mahsulleri
|9,20
|-3,16
|233,33
|Osmanlı Menkul
|15,09
|-1,37
|261,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,98
|5,67
|77,38
|Otokar
|138,40
|-0,22
|-5,88
|Oyak Çimento
|7,68
|0,13
|39,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,58
|-0,75
|185,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,20
|2,89
|3,60
|Özak GMYO
|3,85
|-1,03
|49,81
|Özbal Çelik Boru
|6,06
|26,78
|275,96
|Özderici GMYO
|2,01
|-0,50
|28,03
|Özerden Plastik
|2,89
|16,53
|26,75
|Panora GMYO
|5,15
|-1,90
|-8,06
|Papilon Savunma
|14,17
|0,50
|83,87
|Park Elek.Madencilik
|4,37
|4,05
|43,28
|Parsan
|17,15
|0,88
|1,24
|Pegasus
|47,00
|2,17
|-45,60
|Peker GMYO
|10,85
|-1,27
|246,65
|Penguen Gıda
|3,02
|6,34
|229,91
|Pera GMYO
|1,61
|8,78
|71,28
|Pergamon Dış Ticaret
|11,89
|8,09
|53,66
|Petkim
|4,04
|-3,58
|6,04
|Petrokent Turizm
|850,00
|30,77
|563,54
|Pınar Et Ve Un
|18,28
|0,16
|99,35
|Pınar Su
|6,15
|22,75
|165,09
|Pınar Süt
|17,01
|2,59
|34,25
|Plastikkart
|10,83
|-0,73
|16,83
|Polisan Holding
|2,95
|-1,34
|-2,24
|Politeknik Metal
|169,90
|6,12
|123,34
|Prizma Press Matbaacılık
|3,60
|5,88
|-16,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.212,80
|0,18
|9,48
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,60
|-3,19
|3,49
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|700,40
|-0,28
|22,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,95
|0,47
|57,32
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|35,49
|-1,25
|-11,05
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|51,82
|1,89
|130,11
|QNB Finansbank
|69,70
|-4,52
|85,87
|Ral Yatırım Holding
|6,49
|46,22
|147,29
|Ray Sigorta
|8,14
|19,71
|138,01
|Reysaş GMYO
|4,58
|-0,87
|-0,22
|Reysaş Lojistik
|5,63
|-3,43
|28,54
|Rhea Girişim
|2,37
|-3,27
|99,16
|Rodrigo Tekstil
|2,57
|-1,53
|41,99
|Royal Halı
|2,22
|-9,02
|62,04
|RTA Laboratuvarları
|59,95
|4,62
|2484,05
|Sabancı Holding
|7,90
|-3,89
|-13,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,98
|-1,00
|82,57
|Sanel Mühendislik
|3,70
|6,02
|26,11
|Sanifoam Sünger
|5,75
|4,55
|15,00
|Sanko Pazarlama
|7,01
|-1,07
|-3,79
|Saray Matbaacılık
|3,29
|5,11
|154,49
|Sarkuysan
|4,68
|4,70
|47,29
|Sasa Polyester
|15,64
|7,79
|102,33
|Say Reklamcılık
|5,22
|-4,74
|133,04
|Sekuro Plastik
|7,20
|-5,26
|34,33
|Selçuk Ecza Deposu
|7,76
|-1,27
|30,10
|Selçuk Gıda
|2,55
|-0,74
|136,61
|Senkron Güvenlik
|2,24
|9,27
|-17,95
|Serve Film Prodüksiyon
|8,60
|26,47
|440,88
|Servet GMYO
|20,68
|0,58
|143,29
|Seyitler Kimya
|8,96
|4,07
|31,96
|Silverline Endüstri
|3,86
|2,12
|78,70
|Sinpaş GMYO
|1,46
|3,55
|25,86
|Smartiks Yazılım
|7,53
|-0,66
|-23,24
|Soda Sanayii
|6,93
|-0,29
|16,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,70
|1,21
|204,20
|Söktaş
|4,05
|5,19
|138,16
|Sönmez Filament
|10,54
|9,56
|115,98
|Sönmez Pamuklu
|10,90
|4,31
|121,54
|Sumaş Suni Tahta
|16,89
|0,24
|70,61
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|1,44
|-11,30
|Şekerbank
|1,43
|-4,67
|9,16
|Şişe Cam
|6,14
|-0,97
|19,88
|Şok Marketler
|12,42
|0,16
|15,43
|T. Halk Bankası
|5,13
|-2,29
|-13,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,86
|-0,79
|-1,70
|T.S.K.B.
|1,10
|-1,79
|-9,09
|T.Tuborg
|14,94
|-2,29
|25,55
|Taç Tarım Ürünleri
|4,95
|-1,00
|58,65
|Tat Gıda
|10,23
|4,92
|68,15
|TAV Havalimanları
|15,78
|-4,71
|-41,91
|Taze Kuru Gıda
|141,60
|60,73
|1855,80
|Tek-Art Turizm
|1,53
|-2,55
|21,43
|Tekfen Holding
|15,17
|-5,25
|-18,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,68
|1,43
|35,24
|Temapol Polimer Plastik
|7,69
|11,45
|47,32
|TGS Dış Ticaret
|8,07
|2,93
|72,81
|Tofaş Oto. Fab.
|22,10
|0,64
|-5,16
|Torunlar GMYO
|3,66
|3,39
|33,09
|Trabzon Liman
|15,00
|-4,34
|40,71
|Trabzonspor Sportif
|5,12
|28,00
|138,14
|Trakya Cam
|4,02
|-0,25
|18,55
|Trend GMYO
|6,30
|2,27
|186,36
|TSKB GMYO
|2,22
|-2,20
|132,46
|Tuğçelik
|5,74
|9,13
|45,32
|Tukaş
|9,18
|4,68
|-25,67
|Turcas Petrol
|3,50
|4,79
|31,09
|Turkcell
|14,50
|-3,33
|5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,74
|2,11
|20,75
|Tüpraş
|83,00
|0,12
|-34,54
|Türk Hava Yolları
|11,00
|-0,99
|-23,93
|Türk Prysmian Kablo
|5,74
|4,36
|122,44
|Türk Telekom
|6,94
|-2,39
|-3,82
|Türk Traktör
|93,50
|5,06
|76,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|76,50
|8,90
|82,14
|Ufuk Yatırım
|7,20
|-2,04
|179,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,90
|28,32
|211,20
|Ulusoy Elektrik
|41,76
|0,00
|56,99
|Ulusoy Un Sanayi
|10,07
|3,39
|163,61
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,62
|0,62
|33,50
|Utopya Turizm
|6,66
|-3,48
|35,37
|Uzertaş Boya
|4,10
|-2,38
|84,68
|Ülker Bisküvi
|23,16
|1,58
|3,58
|Vakıf Fin. Kir.
|4,56
|-4,60
|88,43
|Vakıf GMYO
|3,12
|-3,70
|80,24
|Vakıf Yat. Ort.
|9,14
|-10,13
|401,88
|Vakıflar Bankası
|4,17
|-2,11
|-24,32
|Vakko Tekstil
|5,12
|7,56
|12,78
|Vanet Gıda
|1,60
|1,27
|11,89
|Verusa Holding
|32,68
|8,64
|76,17
|Verusaturk Girisim
|5,94
|1,71
|12,95
|Vestel
|17,96
|5,52
|42,31
|Vestel Beyaz Eşya
|26,10
|4,32
|23,71
|Viking Kağıt
|4,78
|5,29
|155,61
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,78
|1,61
|56,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|-4,65
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,85
|5,32
|121,39
|Yataş
|8,05
|0,50
|9,67
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,62
|0,00
|62,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|0,00
|0,91
|Yeşil GMYO
|0,84
|-2,33
|31,25
|Yeşil Yapı
|0,92
|0,00
|39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|15,99
|-1,84
|42,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.819,90
|3,33
|131,58
|Yonga Mobilya
|27,08
|10,53
|193,31
|Yükselen Çelik
|14,72
|-0,20
|140,13
|Yünsa
|12,38
|2,23
|22,97
|Zorlu Enerji
|2,78
|6,11
|70,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)