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Yatırımcı rehberi (8)

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,655,77-15,38
ABD Dolar BYF550,30-2,087,40
Acıpayam Selüloz4,353,3336,16
Adana Çimento (A)5,452,6414,58
Adana Çimento (B)3,87-2,7619,98
Adana Çimento (C)1,142,70-7,40
Adel Kalemcilik12,577,2514,27
Adese Alışveriş Ticaret1,8525,85-20,94
Afyon Çimento4,293,87-6,54
Ak Enerji0,5512,24-12,70
Akbank7,142,8821,33
Akçansa5,802,47-11,34
Akdenız Güvenlık Hız.1,52-6,75-24,38
Akfen GMYO2,21-7,9233,94
Akın Tekstil9,508,824,80
Akiş GMYO2,462,077,94
Akmerkez GMYO20,221,2031,06
Aksa9,257,3139,42
Aksa Enerji2,630,00-1,87
Aksigorta5,02-1,1859,90
Aksu Enerji8,392,078,68
Alarko Carrıer35,600,11-9,55
Alarko GMYO43,961,524,11
Alarko Holding4,231,20116,89
Albaraka PY Batışehir GMYF1.206,100,133,47
Albaraka PY Dükkan GMYF1.140,800,143,66
Albaraka PY One Tower GMYF1.155,200,143,61
Albaraka Türk1,236,960,82
Alcatel Lucent Teletaş6,627,1214,93
Alkim Kağıt3,955,909,90
Alkim Kimya26,421,2322,65
Altınyağ0,4410,000,00
Altınyunus Çeşme2,911,39-6,17
Anadolu Cam2,65-0,383,32
Anadolu Efes23,72-7,2718,17
Anadolu Grubu Holding14,009,3738,14
Anadolu Hayat Emek.4,991,42-12,37
Anadolu Isuzu8,646,1439,81
Anadolu Sigorta4,237,637,75
Anel Elektrik1,802,2711,11
Arçelik17,934,9213,55
Arena Bilgisayar3,762,17-14,74
Armada Bilgisayar9,80-0,615,49
Arsan Tekstil2,33-1,2743,83
Artı Yatırım Holding0,790,00-9,20
Aselsan19,205,26-20,04
Aslan Çimento32,509,2115,41
Ata GMYO3,92-1,26-2,24
Atakule GMYO1,315,65-0,44
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,895,953,49
AvivaSA Emeklilik Hayat9,182,8024,07
Avrasya GMYO1,29-3,7346,59
Avrasya Petrol ve Tur.1,3411,6724,07
Avrasya Stratejik GMYF1.275,100,052,31
Avrupa Yatırım Holding1,905,56-21,81
Ayen Enerji2,2610,7825,51
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,752,9427,24
Aygaz9,930,91-0,14
Bagfaş10,698,31121,78
Bak Ambalaj5,645,4219,79
Balatacılar Balatacılık0,3210,34-3,03
Bantaş Ambalaj1,689,8033,86
Banvit14,89-5,8238,00
Baştaş Başkent Çimento1,752,94-13,37
Batı Çimento2,661,5310,37
Batısöke Çimento0,993,13-9,17
Bera Holding2,029,78-1,94
Berkosan Yalıtım1,802,86-0,55
Beşiktaş Futbol Yat.1,633,820,62
Beyaz Filo3,3617,4823,08
Beymen Perakende Yat.8,11-2,17105,84
Bilici Yatırım2,420,0091,37
Bim Mağazalar47,941,9611,92
Birko Mensucat0,293,57-3,33
Birlik Mensucat0,845,00-28,21
Bizim Mağazaları8,303,7522,06
Bizim Portföy Altın BYF252,00-3,8926,66
Bolu Çimento2,376,28-23,25
Bomonti Elektrik2,7590,97472,92
Borusan Mannesmann8,564,9022,12
Borusan Yat. Paz.32,72-0,67-9,68
Bosch Fren Sistemleri174,101,0413,96
Bossa4,268,401,33
Brisa5,645,22-10,90
Burçelik3,721,9215,89
Burçelik Vana4,5323,43206,08
Bursa Çimento4,213,19-4,32
Carrefoursa3,392,73-2,59
Ceo Event Medya6,22-1,43
Coca Cola İçecek36,766,6724,33
Cosmos Yat. Holding1,02-1,925,15
Credıtwest Faktorıng1,480,6842,31
Çelebi101,707,6274,30
Çelik Halat4,001,78-25,97
Çemaş Döküm1,0852,1142,11
Çemtaş5,342,10-10,46
Çimbeton27,822,05-2,73
Çimentaş11,240,27-11,50
Çimsa6,704,85-11,26
Çuhadaroğlu Metal2,206,2823,60
Dagi Giyim1,523,4022,58
Dagi Yatırım Holding1,505,6348,51
Dardanel1,17-1,686,36
Datagate Bilgisayar5,665,4032,24
Demısaş Döküm2,413,884,89
Denge Holding1,9820,0070,69
Deniz GMYO3,302,488,55
Denizbank20,668,458,17
Denizli Cam11,0513,22-4,08
Derimod11,230,0929,53
Derlüks Deri1,952,09
Desa Deri2,27-0,8731,21
Despec Bilgisayar2,842,163,97
Deva Holding6,423,5595,14
Diriteks Diriliş Tekstil0,87-7,4511,54
Ditaş Doğan5,141,180,41
DJ İstanbul 20 HY BYF34,60-0,268,43
DO-CO545,10-2,0515,02
Doğan Burda3,184,615,65
Doğan Holding1,384,5548,18
Doğtaş Kelebek Mobilya1,025,15-16,39
Doğusan1,465,04-32,55
Doğuş GMYO2,470,0017,06
Doğuş Otomotiv6,1016,4140,55
Döktaş Dökümcülük33,92-7,02316,20
Duran Doğan Basım9,06-0,6677,65
Dyo Boya3,505,4220,69
Eczacıbaşı İlaç2,641,158,84
Eczacıbaşı Yatırım6,886,347,46
Edip Gayrimenkul0,8613,1611,69
Ege Endüstri487,005,1256,52
Ege Gübre34,121,7364,94
Ege Profil9,123,055,62
Ege Seramik2,921,39-1,39
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,287,6916,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast4,752,8123,70
Ekiz Kimya0,44-4,3533,33
Emek Elektrik1,122,7514,29
Eminiş Ambalaj0,988,89-16,24
Emlak Konut GMYO1,223,39-16,25
Enerjisa Enerji6,154,4130,62
Enka İnşaat5,67-2,2427,58
Erbosan18,19-1,3619,64
Ereğli Demir Çelik6,572,507,67
Ersu Gıda1,263,2836,96
Escort Teknoloji0,8019,405,26
Etiler Gıda3,39-13,9659,15
Euro Kapital Yat. Ort.1,191,7169,04
Euro Trend Yat. Ort.0,823,8029,14
Euro Yat. Ort.0,856,2535,65
Euro Yatırım Holding1,554,73181,82
Fenerbahçe Futbol9,361,7435,26
Finans Portföy Altın BYF25,14-2,9027,81
Finans Portföy Gümüş BYF24,904,6243,60
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,3023,6024,06
F-M İzmit Piston17,116,4111,31
Fonet Bilgi Teknolojileri3,223,21109,23
Ford Otosan58,50-0,4323,13
Formet Çelik Kapı6,3015,38396,06
Frigo Pak Gıda8,134,77378,24
Galatasaray Sportif1,646,4932,26
Garanti Bankası9,162,9215,08
Garanti Faktoring3,063,7354,55
Garanti Yat. Ort.1,0330,3840,64
Gedik Y. Men. Değ.3,970,7630,02
Gedik Yatırım Holding3,681,3856,60
Gediz Ambalaj5,462,4435,00
Gentaş1,360,00-0,92
Gersan Elektrik2,222,78-9,03
Global Men. Değ.0,83-5,6876,60
Global Yat. Holding3,66-8,2722,41
Good-Year2,723,03-18,03
Göltaş Çimento11,7111,31-4,37
Gözde Girişim3,107,2716,10
GSD Denizcilik1,564,7035,65
GSD Holding0,853,666,25
Gübre Fabrik.4,252,9143,58
Güler Yat. Holding1,31-1,5022,43
Güneş Sigorta1,443,602,70
Halk GMYO0,913,4141,46
Halk Sigorta1,004,1713,31
Hatay Tekstil3,90-1,7613,10
Hedef Girişim1,54-1,9132,76
Hektaş15,733,2869,69
HUB Girişim2,56-3,7636,17
Hürriyet Gzt.0,754,17-19,35
ICBC Turkey Bank3,554,11-27,99
İdealist Danışmanlık7,181,27-33,52
İdealist GMYO2,52-7,0154,60
İhlas Ev Aletleri1,35-6,90313,32
İhlas Gayrimenkul0,873,57-7,40
İhlas Gazetecilik2,204,76260,66
İhlas Holding0,502,0456,25
İhlas Yayın Holding0,613,3984,85
İndeks Bilgisayar7,250,6930,19
Info Yatırım4,1727,91304,85
İntema6,730,3012,23
İpek Doğal Enerji5,93-2,6310,43
İskenderun Demir Çelik6,070,3329,46


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)



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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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