Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,45
|-1,71
|85,48
|Acıpayam Selüloz
|8,92
|-2,41
|41,26
|Adel Kalemcilik
|18,25
|11,89
|16,24
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|1,03
|37,93
|Afyon Çimento
|3,94
|0,00
|72,94
|Ak Enerji
|1,93
|0,52
|77,06
|Akbank
|5,01
|-1,18
|-38,22
|Akçansa
|11,94
|-2,13
|23,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,83
|11,29
|128,91
|Akfen GMYO
|3,16
|-1,56
|-21,98
|Akın Tekstil
|14,26
|-2,13
|3,41
|Akiş GMYO
|2,75
|2,23
|-12,21
|Akmerkez GMYO
|43,90
|2,81
|95,94
|Aksa
|6,72
|-3,31
|-4,05
|Aksa Enerji
|5,28
|-0,56
|38,95
|Aksigorta
|7,15
|2,73
|31,97
|Aksu Enerji
|10,21
|-0,49
|-31,34
|Alarko Carrıer
|84,45
|-1,92
|41,40
|Alarko GMYO
|14,58
|-3,70
|-0,80
|Alarko Holding
|4,92
|1,86
|-17,31
|Albaraka Türk
|1,50
|-2,60
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,88
|14,09
|123,26
|Alkim Kağıt
|13,69
|-7,00
|152,59
|Alkim Kimya
|12,79
|-1,01
|106,22
|Altınyağ Madencilik Ve Enerji
|1,27
|5,83
|209,76
|Altınyunus Çeşme
|51,85
|19,86
|419,02
|Anadolu Cam
|5,27
|-0,21
|24,50
|Anadolu Efes
|19,54
|-1,31
|-8,17
|Anadolu Grubu Holding
|16,64
|-3,82
|-5,40
|Anadolu Hayat Emek.
|7,32
|-0,95
|20,29
|Anadolu Isuzu
|13,25
|-2,79
|8,87
|Anadolu Sigorta
|6,30
|0,32
|51,68
|Anel Elektrik
|5,79
|9,45
|80,64
|Arçelik
|21,62
|-4,17
|3,74
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,70
|-4,98
|Arena Bilgisayar
|29,00
|18,85
|298,08
|Armada Bilgisayar
|36,50
|4,29
|122,70
|Arsan Tekstil
|4,94
|-2,18
|37,99
|Artı Yatırım Holding
|2,48
|2,48
|206,17
|Aselsan
|16,75
|-3,46
|60,45
|Ata GMYO
|3,39
|4,63
|-25,17
|Atakule GMYO
|2,29
|-5,37
|19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|2,10
|-0,94
|110,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|4,90
|55,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,00
|-1,14
|-3,03
|Avrasya GMYO
|2,06
|-2,37
|36,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,48
|-2,36
|36,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,30
|0,04
|12,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|-4,12
|5,84
|Ayen Enerji
|5,29
|-6,04
|52,45
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,95
|5,31
|171,69
|Aygaz
|11,65
|-4,04
|-4,08
|Bagfaş
|14,48
|2,48
|-13,91
|Bak Ambalaj
|9,81
|1,24
|34,67
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|-4,31
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|3,72
|2,76
|47,62
|Banvit
|23,46
|-1,35
|26,33
|Baştaş Başkent Çimento
|4,13
|0,24
|59,46
|Batı Çimento
|3,73
|8,75
|12,69
|Batısöke Çimento
|1,66
|2,47
|26,72
|Bayrak Taban Sanayi
|6,35
|-2,31
|Bera Holding
|8,58
|-3,05
|122,86
|Berkosan Yalıtım
|4,77
|9,91
|74,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,96
|0,34
|20,82
|Beyaz Filo
|3,52
|1,44
|12,47
|Bilici Yatırım
|5,09
|1,80
|77,57
|Bim Mağazalar
|69,80
|2,65
|51,05
|Birko Mensucat
|0,42
|-2,33
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,37
|-1,25
|107,89
|Bizim Mağazaları
|15,22
|3,75
|36,26
|Bomonti Elektrik
|5,25
|-11,02
|310,16
|Borusan Mannesmann
|12,66
|-2,01
|10,57
|Borusan Yat. Paz.
|85,70
|-4,35
|43,04
|Bosch Fren Sistemleri
|894,10
|16,56
|210,69
|Bossa
|9,12
|1,45
|13,15
|Brisa
|11,81
|3,60
|25,92
|Burçelik
|24,02
|-2,04
|313,43
|Burçelik Vana
|63,50
|7,26
|553,96
|Bursa Çimento
|5,44
|-1,81
|35,88
|Carrefoursa
|7,73
|24,48
|64,12
|Casa Emtia Petrol
|28,00
|-1,75
|198,19
|Ceo Event Medya
|4,00
|2,04
|9,22
|Coca Cola İçecek
|43,28
|-2,65
|14,32
|Cosmos Yat. Holding
|2,99
|1,36
|46,57
|Credıtwest Faktorıng
|7,22
|26,44
|150,69
|Çelebi
|73,30
|3,09
|-28,21
|Çelik Halat
|12,66
|4,03
|94,77
|Çemaş Döküm
|1,54
|-3,14
|22,86
|Çemtaş
|10,95
|7,99
|34,70
|Çimbeton
|70,00
|2,64
|69,66
|Çimentaş
|24,36
|0,08
|62,40
|Çimsa
|11,73
|-2,17
|29,19
|Çuhadaroğlu Metal
|5,62
|32,86
|76,18
|Dagi Giyim
|9,68
|2,00
|287,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,53
|-0,91
|188,94
|Dardanel
|12,45
|4,62
|228,50
|Datagate Bilgisayar
|8,68
|0,35
|11,14
|Demısaş Döküm
|5,39
|7,58
|54,89
|Denge Holding
|2,46
|9,82
|79,56
|Deniz GMYO
|3,27
|-6,57
|55,41
|Denizli Cam
|6,99
|-0,43
|-16,19
|Derimod
|6,25
|0,97
|-12,46
|Derlüks Deri
|9,56
|5,75
|136,29
|Desa Deri
|5,67
|-2,74
|24,89
|Despec Bilgisayar
|7,47
|5,81
|76,18
|Deva Holding
|19,26
|-2,43
|115,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,08
|-7,56
|166,67
|Ditaş Doğan
|27,82
|-1,90
|192,38
|DO-CO
|326,50
|-0,37
|-42,11
|Doğan Burda
|28,98
|10,53
|377,43
|Doğan Holding
|2,12
|0,95
|18,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,65
|6,85
|60,61
|Doğusan
|3,91
|38,16
|87,98
|Doğuş GMYO
|11,23
|-4,26
|147,90
|Doğuş Otomotiv
|15,60
|1,89
|63,87
|Döktaş Dökümcülük
|30,14
|13,82
|-4,76
|Duran Doğan Basım
|16,14
|0,12
|14,96
|Dyo Boya
|6,03
|5,60
|23,06
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|0,17
|58,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,04
|4,81
|56,14
|Edip Gayrimenkul
|2,38
|3,48
|71,22
|Ege Endüstri
|739,30
|8,10
|31,42
|Ege Gübre
|99,00
|2,48
|100,83
|Ege Profil
|15,76
|-3,31
|31,66
|Ege Seramik
|5,39
|1,13
|46,53
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,92
|-7,07
|187,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,90
|-8,16
|130,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,69
|0,00
|245,00
|Egeplast
|15,31
|-2,36
|22,48
|Ekiz Kimya
|8,81
|0,23
|1344,26
|Emek Elektrik
|3,01
|0,33
|89,31
|Eminiş Ambalaj
|4,53
|30,55
|198,03
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|-6,15
|26,41
|Enerjisa Enerji
|8,13
|-4,13
|20,69
|Enka İnşaat
|6,49
|-1,96
|16,27
|Erbosan
|21,50
|-5,29
|-13,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,88
|-0,67
|0,81
|Ersu Gıda
|4,17
|5,57
|101,45
|Escort Teknoloji
|3,29
|-7,58
|136,69
|Etiler Gıda
|2,15
|15,68
|84,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,89
|6,78
|17,85
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,65
|1,23
|38,21
|Euro Yat. Ort.
|1,73
|13,82
|53,68
|Euro Yatırım Holding
|1,66
|0,00
|10,67
|Fade Gıda
|5,13
|2,40
|Fenerbahçe Futbol
|24,62
|26,65
|70,15
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,70
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,80
|3,83
|-16,85
|F-M İzmit Piston
|86,55
|12,11
|82,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,40
|1,96
|35,24
|Ford Otosan
|87,80
|-1,90
|32,80
|Formet Çelik Kapı
|3,03
|0,00
|1,00
|Frigo Pak Gıda
|32,20
|3,87
|148,46
|Galatasaray Sportif
|3,07
|15,41
|51,23
|Garanti Bankası
|6,92
|-2,26
|-37,88
|Garanti Faktoring
|11,43
|-7,22
|195,35
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|-2,47
|103,18
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,14
|11,31
|222,42
|Gedik Yatırım Holding
|26,62
|18,42
|246,16
|Gediz Ambalaj
|13,34
|3,73
|97,34
|Gentaş
|2,78
|-0,36
|34,82
|Gersan Elektrik
|6,34
|1,12
|98,75
|Global Men. Değ.
|5,05
|7,68
|168,62
|Global Yat. Holding
|4,56
|5,56
|-6,37
|Good-Year
|4,71
|3,97
|16,30
|Göltaş Çimento
|20,96
|5,33
|17,82
|Gözde Girişim
|5,59
|7,29
|8,75
|GSD Denizcilik
|4,00
|1,01
|56,25
|GSD Holding
|2,20
|1,38
|47,65
|Gübre Fabrik.
|29,12
|2,90
|222,12
|Güler Yat. Holding
|19,00
|0,42
|835,96
|Güneş Sigorta
|6,45
|6,97
|195,87
|Halk GMYO
|2,09
|3,54
|79,46
|Halk Sigorta
|3,54
|2,61
|111,51
|Hatay Tekstil
|9,77
|7,01
|45,09
|Hedef Girişim
|3,73
|-6,75
|42,91
|Hektaş
|12,01
|0,42
|49,75
|HUB Girişim
|19,58
|2,84
|108,55
|Hürriyet Gzt.
|1,81
|12,42
|58,77
|ICBC Turkey Bank
|7,09
|23,73
|34,54
|İdealist Danışmanlık
|4,24
|2,17
|27,71
|İdealist GMYO
|4,65
|0,22
|51,96
|İhlas Ev Aletleri
|1,82
|1,68
|-41,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|-5,13
|23,33
|İhlas Gazetecilik
|3,15
|29,10
|-30,62
|İhlas Holding
|0,82
|1,23
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-4,24
|35,55
|İndeks Bilgisayar
|12,52
|2,04
|33,48
|Info Yatırım
|6,84
|11,76
|40,66
|İntema
|18,00
|51,01
|94,38
|İpek Doğal Enerji
|12,12
|-0,90
|56,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,80
|-1,88
|-12,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)