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Yatırımcı rehberi (7)

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0848231,44
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0305711,42
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,0563091,32
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,0558461,31
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0840051,22
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0137752,54
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0119610,82
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0268346,18
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0192725,94
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0714075,84
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0220195,69
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0620495,62
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,0229673,91
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF0,0178693,65
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF0,0194983,64
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0108013,47
NN Hay. Em. Karma EYF0,0964763,40
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0144225,39
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0207505,28
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0101245,08
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0149634,92
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,0116202,67
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0400660,44
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0423910,43
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. ParaPiyasası EYF0,0537950,43
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0547340,43
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0170190,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,033708-1,34
NN Hay. Em. Değ. EYF0,047512-0,91
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,049105-0,66
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,057483-0,50
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,060407-0,50
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,028835-0,50
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,033696-0,34
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,011240-1,99
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,029500-0,07
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,018305-0,91
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,018371-0,14
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,014317-2,43
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,023700-2,43
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,014436-2,38
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023099-2,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,022566-2,36

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
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