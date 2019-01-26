Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,084823 1,44 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,030571 1,42 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,056309 1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,055846 1,31 Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,084005 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013775 2,54 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011961 0,82 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,026834 6,18 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,019272 5,94 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,071407 5,84 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022019 5,69 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,062049 5,62 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,022967 3,91 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF 0,017869 3,65 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF 0,019498 3,64 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010801 3,47 NN Hay. Em. Karma EYF 0,096476 3,40 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014422 5,39 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020750 5,28 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010124 5,08 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014963 4,92 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,011620 2,67 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,040066 0,44 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,042391 0,43 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. ParaPiyasası EYF 0,053795 0,43 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,054734 0,43 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017019 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,033708 -1,34 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047512 -0,91 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049105 -0,66 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,057483 -0,50 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,060407 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,028835 -0,50 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033696 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011240 -1,99 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,029500 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018305 -0,91 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,018371 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014317 -2,43 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023700 -2,43 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,014436 -2,38 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023099 -2,38 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022566 -2,36 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.





(Sürecek)

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