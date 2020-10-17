Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133277
|0,78
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,134384
|0,77
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050999
|0,76
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,090929
|0,76
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117605
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019183
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016945
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,039735
|6,64
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,072817
|3,83
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,042447
|3,74
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,06378
|3,17
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,098765
|3,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019951
|3,06
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,02356
|2,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,031654
|2,07
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,121706
|2,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,071585
|1,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021896
|2,78
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031536
|2,77
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034889
|2,70
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049609
|2,65
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026082
|1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051593
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051658
|0,11
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051240
|0,09
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053379
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053062
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065203
|0,18
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068275
|0,18
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024917
|0,17
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069993
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069289
|0,16
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010870
|-0,18
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041887
|-0,12
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,023953
|-0,08
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044246
|-0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030171
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,045237
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014671
|-0,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,071805
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016476
|-0,59
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049706
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049812
|-0,37
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,048731
|-0,34
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050837
|-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)