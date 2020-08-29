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Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:28:24 -
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082382 1,70
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,08775 1,58
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,124622 1,57
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,08494 1,57
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,109915 1,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015896 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043231 1,90
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037045 1,12
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056528 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113572 2,89
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090381 2,73
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162508 2,61
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030999 2,59
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097883 1,69
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026602 0,89
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028537 0,49
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019811 0,49
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020883 0,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031197 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044881 0,65
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047837 0,63
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,050605 0,61
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047179 0,45
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029715 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068181 0,18
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069760 0,18
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072126 0,17
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064314 0,17
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022423 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018110 -0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024321 -2,50
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035979 -2,35
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019900 -2,29
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027139 -2,00
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,100357 -1,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018171 -2,88
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067728 -1,28
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022653 -0,95
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026286 -0,95
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,063106 -0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016050 -0,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025595 -0,03
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013101 -0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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