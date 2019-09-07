Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,494871 2,96 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,697987 2,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,202660 2,06 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,630379 1,45 Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,023617 1,37 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014434 0,82 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,531797 0,74 Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,693204 0,66 TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,238995 0,53 Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu 1,323559 0,52 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050890 6,16 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100439 6,10 Aura Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,477800 5,43 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,057993 5,09 Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,639310 4,94 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006436 3,51 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,257631 3,08 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,042317 2,94 HSBC Portföy Değ. Fon 89,851586 2,83 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,365047 2,79 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,029408 4,82 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038727 2,84 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,334931 2,70 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,048070 2,44 Bizim Portföy Bir. KatılımFonu 0,032188 2,38 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları ING Portföy Para PiyasasıFonu 90,279985 0,23 Qinvest Portföy Para PiyasasıFonu 0,779471 0,22 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,053418 0,20 Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,551658 0,20 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,665941 0,19 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 548,157680 -2,43 Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon 0,051976 -2,07 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,061057 -1,99 İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 6,112973 -1,70 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040107 -1,65 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,026318 -2,96 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,056382 -2,05 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,030094 -1,92 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,348444 -0,49 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021948 -0,25 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,039795 -1,20 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,071687 -1,07 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,074242 -0,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062336 -0,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,025214 -0,25 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,990775 -1,95 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,089560 -0,80 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,072426 -0,79 İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon 0,010176 -0,42 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,311577 -0,11 Yatırım Fonları - KatılımFonları Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,022072 -2,42 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,038427 -2,24 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,205786 -2,07 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 2,147534 -2,02 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,327632 -2,00 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,859592 -3,95 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 252,180181 -2,92 İş Portföy Altın Fonu 0,031221 -2,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040423 -2,37 Deniz Port. Altın Fonu 0,035293 -2,28

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

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