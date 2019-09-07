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Yatırımcı rehberi (6)

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4948712,96
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6979872,47
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,2026602,06
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu18,6303791,45
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,0236171,37
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0144340,82
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,5317970,74
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,6932040,66
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,2389950,53
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,3235590,52
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0508906,16
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1004396,10
Aura Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,4778005,43
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0579935,09
Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)4,6393104,94
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0064363,51
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,2576313,08
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0423172,94
HSBC Portföy Değ. Fon89,8515862,83
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3650472,79
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0294084,82
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0387272,84
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,3349312,70
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0480702,44
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,0321882,38
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
ING Portföy Para PiyasasıFonu90,2799850,23
Qinvest Portföy Para PiyasasıFonu0,7794710,22
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0534180,20
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,5516580,20
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,6659410,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF548,157680-2,43
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,051976-2,07
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,061057-1,99
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu6,112973-1,70
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,040107-1,65
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,026318-2,96
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,056382-2,05
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,030094-1,92
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,348444-0,49
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021948-0,25
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,039795-1,20
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,071687-1,07
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,074242-0,98
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062336-0,61
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,025214-0,25
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,990775-1,95
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,089560-0,80
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,072426-0,79
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,010176-0,42
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,311577-0,11
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,022072-2,42
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,038427-2,24
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,205786-2,07
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)2,147534-2,02
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,327632-2,00
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF24,859592-3,95
Bizim Portföy Altın KatılımBYF252,180181-2,92
İş Portföy Altın Fonu0,031221-2,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,040423-2,37
Deniz Port. Altın Fonu0,035293-2,28


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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