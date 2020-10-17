Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,037729
|0,95
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,088428
|0,75
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,064135
|0,70
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,074203
|0,64
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,215368
|0,61
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036191
|2,12
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,057959
|1,76
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,799512
|1,41
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,151387
|1,04
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,103156
|0,80
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,234184
|6,42
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089308
|5,26
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030850
|4,44
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,120724
|4,33
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,583686
|4,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,112743
|4,69
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,781698
|2,85
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009534
|2,27
|HSBC Portföy Değ. Fon
|118,878023
|2,23
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,135184
|2,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,920974
|3,29
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,104831
|3,16
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,193894
|2,90
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,358951
|2,47
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,129154
|1,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,852551
|0,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,360752
|0,68
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,750433
|0,09
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057796
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,016067
|0,24
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059922
|0,23
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,868585
|0,22
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,614344
|0,22
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,039316
|0,22
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045041
|-0,35
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,822419
|-0,30
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026212
|-0,21
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049792
|-0,16
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|175,070776
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009486
|-0,71
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053933
|-2,12
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048587
|-0,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,919954
|-0,56
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,416194
|-0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,002194
|-0,49
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,829396
|-0,47
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,016708
|-0,27
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,222947
|-0,15
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,946768
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,045263
|-0,48
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039594
|-0,47
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112213
|-0,41
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,066990
|-0,32
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,131863
|-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)