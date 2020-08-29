  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (6)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:27:44 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035120 1,83
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068311 1,65
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059900 1,50
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,199811 1,41
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,080964 1,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033328 3,71
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,437820 2,77
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042258 1,16
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,078086 0,90
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023100 0,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074346 4,75
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106612 3,53
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093366 3,48
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,004714 2,96
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102236 2,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,740121 3,79
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030755 2,12
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,098463 1,61
Aura Portföy Değ. Fon 0,720448 1,15
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,374702 0,92
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,864844 1,69
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,987447 1,14
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026950 0,84
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,023306 0,74
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,686266 0,62
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,102112 0,41
İş Portföy Altın Fonu 0,049716 0,39
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038028 0,39
Garanti Portföy Altın Fonu 0,126450 0,38
Deniz Port. Altın Fonu 0,055357 0,36
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,856729 0,18
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,133467 0,17
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,099624 0,17
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059081 0,17
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,025468 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,785236 -0,30
QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,211002 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,559249 -0,15
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,042592 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021062 -3,06
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,872208 -2,87
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,160895 -2,86
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,551014 -2,56
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,426456 -2,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,734619 -2,34
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,306531 -1,73
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050916 -1,34
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,525117 -0,87
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,039398 -0,82
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,153850 -0,36
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,246877 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,441506 -0,89
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,277665 -0,58
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,503497 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir
Gündem

F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir

Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle hukuksuz bir biçimde F-35 savaş uçağı programından çıkartılan Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçti..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır
Gündem

Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır

"Gemi gibi varlıkların hedef alınabileceğini" açıklayan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'e, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan tepk..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı