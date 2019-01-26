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Yatırımcı rehberi (5)

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,92'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 2,43 gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,181380-2,92
QNB Finans Portföy Altın BYF19,606875-2,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,031637-2,53
Bizim Portföy Altın KatılımBYF197,121235-2,53
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,015720-2,52
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu56,553472-2,50
TEB Portföy Altın Fonu0,053318-2,44
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,030035-2,43
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022023-2,43
Deniz Port. Altın Fonu0,027799-2,41
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,014317-2,43
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,023700-2,43
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,014436-2,38
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023099-2,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,022566-2,36
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,023559-2,35
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,021526-2,34
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,022795-2,33
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,025231-2,32
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,022954-2,30


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
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