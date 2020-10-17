  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:18:03 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,12 ile Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 0,85'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053933 -2,12
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009486 -0,71
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048587 -0,65
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,919954 -0,56
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,002194 -0,49
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045263 -0,48
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,829396 -0,47
Fiba Portföy Altın Fonu 0,039594 -0,47
TEB Portföy Altın Fonu 0,112213 -0,41
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045041 -0,35
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014671 -0,85
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016476 -0,59
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049706 -0,41
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049812 -0,37
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048731 -0,34
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050837 -0,33
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015667 -0,25
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,01087 -0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071805 -0,18
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045237 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'
Gündem

Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'

Ünlü anketçi Adil Gür, pazar günü KKTC'de yapılacak seçimlere ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Gür, Ersin Tatar'ın büyük bir farkla se..
Dünyaya gösteri yapan Rusya'nın sinsiliği
Dünya

Dünyaya gösteri yapan Rusya'nın sinsiliği

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefonunu erteleyerek uluslararası kamuoyuna gövde gösterisi yapan Putin'in iki yüzlülüğü ortaya çıktı. Az..
Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor
Gündem

Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay