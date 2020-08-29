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Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:27:44 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,06'lık düşüşle Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) oldu.

Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF ise yüzde 2,88'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021062 -3,06
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,872208 -2,87
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,160895 -2,86
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,551014 -2,56
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,426456 -2,46
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,238661 -2,44
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,16569 -2,43
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,734619 -2,34
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 13,998052 -2,22
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044351 -2,15
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018171 -2,88
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024321 -2,50
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035979 -2,35
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,0199 -2,29
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027139 -2,00
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,100357 -1,92
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,060187 -1,92
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021032 -1,83
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020305 -1,83
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079304 -1,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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