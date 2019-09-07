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Yatırımcı rehberi (4)

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,16'lık getiriyle "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0508906,16
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1004396,10
Aura Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,4778005,43
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0579935,09
Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)4,6393104,94
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0294084,82
Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0417784,75
Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0762934,69
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0425014,63
İstanbul Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)0,0357044,59
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0418004,61
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0577074,57
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0677034,43
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF0,0669414,42
Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF0,1188154,38
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0291354,31
BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF0,0778094,16
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0159794,14
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF0,0531864,11
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0160124,10


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)



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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
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