  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:17:02 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,42 ile Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,64'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,234184 6,42
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089308 5,26
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,112743 4,69
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030850 4,44
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,120724 4,33
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,583686 4,31
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092897 4,18
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036822 4,17
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,207210 4,12
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046027 4,09
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,039735 6,64
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,072817 3,83
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042447 3,74
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,063780 3,17
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019951 3,06
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,098765 3,00
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028038 2,89
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031026 2,82
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,069545 2,79
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021896 2,78


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'
Gündem

Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'

Ünlü anketçi Adil Gür, pazar günü KKTC'de yapılacak seçimlere ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Gür, Ersin Tatar'ın büyük bir farkla se..
Dünyaya gösteri yapan Rusya'nın sinsiliği
Dünya

Dünyaya gösteri yapan Rusya'nın sinsiliği

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefonunu erteleyerek uluslararası kamuoyuna gövde gösterisi yapan Putin'in iki yüzlülüğü ortaya çıktı. Az..
Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor
Gündem

Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay