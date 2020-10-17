Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,42 ile Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,64'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,234184 6,42 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089308 5,26 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,112743 4,69 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030850 4,44 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,120724 4,33 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,583686 4,31 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092897 4,18 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036822 4,17 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,207210 4,12 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046027 4,09 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,039735 6,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,072817 3,83 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042447 3,74 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,063780 3,17 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019951 3,06 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,098765 3,00 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028038 2,89 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031026 2,82 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,069545 2,79 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021896 2,78





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)