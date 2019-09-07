Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,24, BES fonları ise yüzde 0,75 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile hisse senedi fonları, en çok gerileyen fon ise yüzde 2,49 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise yüzde 3,63 ile hisse senedi fonları en fazla değer kazanan fon iken, tek gerileyen fon yüzde 2,28 le kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri(%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,24 294 240 55 Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları 0,19 76 60 16 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları -0,03 16 10 6 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları 2,36 61 56 6 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon 0,51 71 65 6 Yatırım Fonları - KatılımFonları 0,11 35 27 8 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları -2,49 13 0 13 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları 0,19 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,75 266 218 48 Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları 0,26 55 31 24 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları 1,40 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi 3,63 28 27 1 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar 1,84 117 112 5 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları 0,63 29 26 3 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler -2,28 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası 0,25 21 21 0





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