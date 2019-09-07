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Yatırımcı rehberi (3)

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,24, BES fonları ise yüzde 0,75 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile hisse senedi fonları, en çok gerileyen fon ise yüzde 2,49 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise yüzde 3,63 ile hisse senedi fonları en fazla değer kazanan fon iken, tek gerileyen fon yüzde 2,28 le kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,2429424055
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,19766016
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları-0,0316106
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları2,3661566
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,5171656
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,1135278
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-2,4913013
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,1922220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,7526621848
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,26553124
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları1,40211
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi3,6328271
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar1,841171125
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,6329263
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-2,2814014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,2521210


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)






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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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