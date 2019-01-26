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Yatırımcı rehberi (3)

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,56, BES fonları yüzde 0,89 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 2,45 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 4,75 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 2,34 ile kıymetli madenler oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,5631527146
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,4583785
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,591697
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları2,5065587
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon1,0474724
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,3140319
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-2,4514014
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,4323230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,8926523629
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,6856479
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları2,31220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi4,7528262
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar1,311161142
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları1,1028262
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-2,3414014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,4221210


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:07
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