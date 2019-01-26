Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,56, BES fonları yüzde 0,89 değer kazandı.



Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 2,45 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.



BES fonlarında ise yüzde 4,75 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 2,34 ile kıymetli madenler oldu.



Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri(%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,56 315 271 46 Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları 0,45 83 78 5 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları 0,59 16 9 7 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları 2,50 65 58 7 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon 1,04 74 72 4 Yatırım Fonları - KatılımFonları 0,31 40 31 9 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları -2,45 14 0 14 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları 0,43 23 23 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,89 265 236 29 Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları 0,68 56 47 9 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları 2,31 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi 4,75 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar 1,31 116 114 2 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları 1,10 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler -2,34 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası 0,42 21 21 0



