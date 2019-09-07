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Yatırımcı rehberi (2)

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin,TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı2018 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2018 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın218,8000289,00280,20-3,0428,06
Cumhuriyet1.458,00001.924,001.866,00-3,0127,98
ABD Doları5,29205,83205,7150-2,017,99
Avro6,05506,45406,3190-2,094,36
İngiliz Sterlini6,78107,10307,0450-0,823,89
İsviçre Frangı5,38505,91905,7920-2,157,56

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (2)

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