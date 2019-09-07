0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (10)

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,080,7152,11
Özderici GMYO1,070,8033,75
Adese Alışveriş Ticaret1,851,4725,85
Yataş6,145,4712,25
Türk Traktör39,0034,7612,20
Migros Ticaret20,5618,4511,44
Göltaş Çimento11,7110,5211,31
Bera Holding2,021,849,78
Odaş Elektrik1,691,549,74
Anadolu Grubu Holding14,0012,809,37
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Efes23,7225,58-7,27
Pegasus65,9570,90-6,98
Koza Altın64,3068,40-5,99
Koza Madencilik7,808,18-4,65
İpek Doğal Enerji5,936,09-2,63
Enka İnşaat5,675,80-2,24
Sabancı Holding8,688,77-1,03
Tekfen Holding20,5620,72-0,77
TAV Havalimanları23,4223,60-0,76
Ford Otosan58,5058,75-0,43
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları5.371.599.955
Garanti Bankası4.475.372.096
Aselsan2.454.061.775
T. Halk Bankası1.718.018.233
Akbank1.363.363.978
Petkim1.299.193.941
Vakıflar Bankası1.120.100.646
Pegasus1.090.573.450
İş Bankası (C)1.081.148.298
Kardemir (D)1.079.066.910


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:06
  1. Yatırımcı rehberi (10)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı 12 Eylül’de açılıyor
    1. Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve..
    2. Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu
    3. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 3..
    4. Aydın efeleri kurutuluş gününü..
    5. Peygamberimizin dilinden eğitim
    6. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
    7. Sezonu başkanla açtılar
    8. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    9. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    10. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    11. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    12. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    13. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    14. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    15. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    16. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    17. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    18. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    19. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    20. İstanbul'da korkutan yangın!
    21. "Sahamızda kayıp istemiyoruz"
    22. CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi
    23. Fatih’te ahşap bina alev alev yandı
    24. Demirözü İlçesinde ağaçlandırma..
    25. HDP binası önündeki annelere destek..
    26. AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali..
    27. İliç ilçesinde okul güvenliği..
    28. Leventpınar köyünde çıkan yangında..
    29. Kırıkhan’da metruk binalar yıkılıyor
    30. (Özel) HDP önünde eylem yapan annelere..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...