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Yatırımcı rehberi (10)

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:11
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turkcell12,8511,6410,40
İpek Doğal Enerji5,094,708,30
Polisan Holding2,462,297,42
Metro Holding1,060,997,07
Akbank6,385,986,69
Yapı ve Kredi Bank.2,121,996,53
Tekfen Holding26,4424,886,27
Koza Madencilik7,386,956,19
Özderici GMYO0,710,675,97
Garanti Bankası8,407,935,93
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tüpraş126,90131,00-3,13
Bera Holding1,811,84-1,63
Odaş Elektrik1,331,35-1,48
Netaş Telekom.6,466,53-1,07
Emlak Konut GMYO1,131,14-0,88
İttifak Holding6,166,20-0,65
Vestel9,709,75-0,51
Galatasaray Sportif1,411,410,00
Sasa Polyester6,236,230,00
Doğan Holding1,071,070,00
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.126.661.645
Türk Hava Yolları1.029.141.344
İş Bankası (C)408.742.033
T. Halk Bankası335.204.564
Akbank327.652.438
Koza Madencilik309.547.099
Petkim274.545.264
Yapı ve Kredi Bank.220.153.894
Turkcell219.338.997
Aselsan213.965.400

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:11
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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