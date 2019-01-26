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Yatırımcı rehberi (10)

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:09
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Parsan10,728,1831,05
Mavi Giyim38,8830,9425,66
MLP Sağlık12,4110,3519,90
Pegasus28,3424,4415,96
ICBC Turkey Bank6,215,4214,58
Ülker Bisküvi18,2616,3012,02
Yataş5,074,5611,18
Türk Telekom4,504,0511,11
Tofaş Oto. Fab.20,0018,0310,93
Petkim5,885,3210,53
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Polisan Holding6,367,30-12,88
Doğtaş Kelebek Mobilya1,151,25-8,00
Bera Holding2,102,24-6,25
Coca Cola İçecek33,0033,88-2,60
Verusa Holding15,5815,92-2,14
Karsan Otomotiv1,501,53-1,96
Akbank6,506,55-0,76
Bim Mağazalar92,8593,40-0,59
Kerevitaş Gıda1,811,82-0,55
T. Halk Bankası7,847,88-0,51
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları5.782.314.454
Garanti Bankası4.851.979.825
Kardemir (D)2.607.513.985
Aselsan2.326.792.379
Akbank2.018.229.590
Petkim1.815.170.335
Vakıflar Bankası1.632.413.019
Yapı ve Kredi Bank.1.603.948.446
Türk Telekom1.563.064.917
T. Halk Bankası1.538.670.022


(BİTTİ)

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:09
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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