Yatırımcı rehberi (10)26 Ocak 2019 Cumartesi 11:09
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|10,72
|8,18
|31,05
|Mavi Giyim
|38,88
|30,94
|25,66
|MLP Sağlık
|12,41
|10,35
|19,90
|Pegasus
|28,34
|24,44
|15,96
|ICBC Turkey Bank
|6,21
|5,42
|14,58
|Ülker Bisküvi
|18,26
|16,30
|12,02
|Yataş
|5,07
|4,56
|11,18
|Türk Telekom
|4,50
|4,05
|11,11
|Tofaş Oto. Fab.
|20,00
|18,03
|10,93
|Petkim
|5,88
|5,32
|10,53
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|6,36
|7,30
|-12,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|1,25
|-8,00
|Bera Holding
|2,10
|2,24
|-6,25
|Coca Cola İçecek
|33,00
|33,88
|-2,60
|Verusa Holding
|15,58
|15,92
|-2,14
|Karsan Otomotiv
|1,50
|1,53
|-1,96
|Akbank
|6,50
|6,55
|-0,76
|Bim Mağazalar
|92,85
|93,40
|-0,59
|Kerevitaş Gıda
|1,81
|1,82
|-0,55
|T. Halk Bankası
|7,84
|7,88
|-0,51
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.782.314.454
|Garanti Bankası
|4.851.979.825
|Kardemir (D)
|2.607.513.985
|Aselsan
|2.326.792.379
|Akbank
|2.018.229.590
|Petkim
|1.815.170.335
|Vakıflar Bankası
|1.632.413.019
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.603.948.446
|Türk Telekom
|1.563.064.917
|T. Halk Bankası
|1.538.670.022
(BİTTİ)
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