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Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:20:26 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 3,53 2,64 33,71
Tümosan Motor ve Traktör 11,78 9,66 21,95
ARD Bilişim Teknolojileri 41,40 35,56 16,42
Mavi Giyim 44,20 38,30 15,40
Coca Cola İçecek 54,65 47,76 14,43
T.S.K.B. 1,28 1,12 14,29
Doğuş Otomotiv 17,71 15,63 13,31
Türk Traktör 119,40 106,90 11,69
Odaş Elektrik 3,55 3,18 11,64
Şekerbank 1,84 1,66 10,84
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 13,23 13,57 -2,51
Türk Hava Yolları 10,55 10,76 -1,95
Şişe Cam 6,78 6,91 -1,88
Çelebi 77,70 78,80 -1,40
Koza Altın 79,35 80,35 -1,24
Pegasus 46,50 47,02 -1,11
TAV Havalimanları 15,31 15,48 -1,10
Pınar Süt 22,18 22,39 -0,95
Tüpraş 82,45 83,05 -0,72
Bagfaş 18,37 18,50 -0,70
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Petkim 12.263.044.694
Odaş Elektrik 5.458.630.152
Zorlu Enerji 5.159.880.883
Garanti Bankası 5.150.398.204
Tüpraş 5.072.174.894
Şişe Cam 4.955.707.224
Emlak Konut GMYO 4.194.851.081
Kardemir (D) 3.672.826.671
Eczacıbaşı İlaç 3.131.533.200
Aselsan 2.800.312.783


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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