Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, borsa yatırımcısına kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,40 artışla 101.801,42 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde 97.634,93 puanı, en yüksek 102.319,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 2,47'lik artışla 113.211,60 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,79'luk değerle 118.221,40 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,75'lik kazançla 76.641,20 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,96'lık primle 100.167,89 puana yükseldi.





-Parsan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,05 ile Parsan oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,66 ile Mavi Giyim, yüzde 19,90'lık yükselişle de MPL Sağlık oldu. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,88 ile Polisan Holding olurken, bu hisseyi yüzde 8'lik düşüşle Doğtaş Kelebek Mobilya, yüzde 6,25'lik azalışla Bera Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 782 milyon 314 bin 454 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 4 milyar 851 milyon 979 bin 825 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 607 milyon 513 bin 985 lirayla Kardemir (D) takip etti.





- Altın ve döviz düştü







Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,99 azalışla 219,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,95 değer kaybıyla 1.463,00 liraya geriledi.



Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,40'lık azalışla 5,2820 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,60'lık düşüşle 6,0080 lira oldu.



Geçen hafta 6,9450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,13'lük düşüşle 6,9360 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,63'lük değer kaybıyla 5,3130 liradan alıcı buldu. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,56, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,89 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.



