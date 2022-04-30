Yatırım uzmanı açıkladı: Erdoğan'ın bu ziyareti 100 milyar dolar demek

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Yatırım Uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirmiş olduğu ziyareti değerlendirdi.

Yapılan bu ziyarette sıcak ilişkilerin sağlanacağını ve Suudi Arabistan yönetiminin Türkiye'ye yatırım kararı alacağını söyleyen İstanbuli, bu ilişkiler sayesinde Türkiye'ye 50-100 milyar doların girişi olacağını belirtti.

"Beklentim 100 milyar doların Türkiye'ye girişi yönünde"

Yaklaşık 4,5 yıldır Suudi Arabistan ile ilişkilerdeki o soğuk havanın yerini yeniden sıcak ilişkilere dönmesini sağlayacak hamlenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini belirten Nasuh Özdemir İstanbuli, "Bayram öncesi yapılan bu ziyaret ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede güç kazanarak maddi ve manevi olarak da destek bulacak. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret, iki ülke arasında buzları eritmiş ve Türkiye uzun bir aradan sonra bu ülke ile ilişkilerini normalleşme seviyesine yükseltmişti. Bu hafta da aynı şekilde Suudi Arabistan ile yaklaşık 53 aydır soğuk diyebileceğimiz ilişkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti ile yerini tekrar sıcak ilişkilere bırakacaktır. Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti manevi olarak iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilemesinin dışında maddi olarak da Türkiye'ye uzun vadede kazandıracaktır. İki ülke arasındaki buzların erimesi ile birlikte Suudi Arabistan yönetimi Türkiye'de birçok yatırım kararı alacaktır. Bu ilişkiler ile benim beklentim 50 ila 100 milyar dolar arasında bir paranın Türkiye'ye girişi yönündedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesiyle ülkedeki para sıkıntısının çözülebileceğini düşünüyorum ve 2023 seçimleri için de yeni bir boyut kazanacağının kanaatindeyim" diye konuştu.