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Otomotiv Yatırım için 2'nci el araba alanları yıkan haber!
Otomotiv

Yatırım için 2'nci el araba alanları yıkan haber!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 15:33:00 - 2023-09-24 15:41:05
Yatırım için 2'nci el araba alanları yıkan haber!

2'nci el araç alıp yatırım yapanlara seslenen uzmanlar "Otomotiv, kesinlikle ve kesinlikle son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Tamamen ihtiyaca binaen satılıyor" uyarısında bulundu.

Otomotiv, sektörünün önemli isimlerinden Bülent Kılıçer, otomobilin artık bir yatırım aracı olmadığını belirterek, kampanyaların başladığını açıkladı. Kılıçer, "Döviz kurlarının ve enflasyonun bu seviyelerde olduğunu düşünürsek kampanyaların 2024 ve hatta 2025'te de devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer İzmir'de gerçekleştirilen Honda'nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV'nin basın tanıtım toplantısında otomotiv sektörünün geleceği hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Milli Gazete'deki habere göre, yatırım amaçlı otomotiv alımlarının sona erdiğini öne süren Kılıçer, "Otomotiv, kesinlikle ve kesinlikle son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Tamamen ihtiyaca binaen satılıyor. Bununla beraber şunu da söylemek lazım. Önceki dönemde otomotiv değiştirme sıklığı ki bu Türkiye'de markadan markaya göre değişebilir, ortalama olarak 3,5-4 yıl arasındadır. Bu noktada artık yavaş yavaş süre uzamaya başladı. Yani 5 yıla, 5,5 yıla çıkmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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