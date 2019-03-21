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Yatırım fonu istatistikleri

21 Mart 2019 Perşembe 14:17
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,00309144164
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,03816812
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları-0,1016412
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları-0,5765461
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon-0,14732251
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,04392415
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,2613013
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0622220

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:17
  1. Yatırım fonu istatistikleri

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