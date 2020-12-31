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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:06:48 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,02303201101
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,20713040
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1918810
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,7768608
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,18715417
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,13352015
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5713310
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427261

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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