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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:17:11 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,43 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,4329926237
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,4672684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,1318153
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6567661
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,5570655
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,07342311
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7513013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0425250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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