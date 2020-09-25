  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:44:26 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları -0,01 295 221 73
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,00 72 54 17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,04 17 8 9
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,20 65 59 6
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,07 69 55 14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,16 34 20 14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -1,45 13 0 13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
İngiltere'den yaptırım kararı
Dünya

İngiltere'den yaptırım kararı

İngiltere, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu tanımadıklarını duyurdu ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir uzlaşıya varamaması..
Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış
Gündem

Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış

Dolandırıcılıktan tutuklandıktan sonra 2011’de cezaevinden firar edip sahte kimlikle kayıplara karışan ve hakkında 52 yıl hapis cezası olan ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı