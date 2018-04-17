Yatarken baş ucunuza limon koyduğunuzda vücudunuzda olanlara inanamayacaksınız!

ODAKLANMANIZI ARTIRIR

Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz.Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...

DAHA İYİ NEFES ALIRSINIZ

Uyumaya çalıştığınızda burnunuz tıkanıyorsa antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.

HAVANIN KALİTESİNİ ARTIRIR

Limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamıyor aynı zamanda havayı arındırıyor. Çok güçlüdür, hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için limon kullanabilirsiniz

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Limon aroması kan basıncını düşürür. Pek çok insanın kan basıncının yüksek olduğunu düşünecek olursak, limonun insanlar için kullanışlı bir meyve olduğunu anlamak zor olmaz.Damar sertliğini ve sertliğini önleyici etkisi vardır.