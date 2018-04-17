Yatarken baş ucunuza limon koyduğunuzda vücudunuzda olanlara inanamayacaksınız!
Limonun faydaları saymakla bitmez ancak tüketmeden bile faydalı olacağını bilen yoktur. Limonu yatmadan önce baş ucunuza koyduğunuzda vücudunuzda meydana gelen değişimlere inanamayacaksınız. Limonun bu faydalarını duyunca bu geceden itibaren baş ucunuza limon koyacaksınız. İşte baş ucunuza limon koyduğunuzda meydana gelen değişimler...17 Nisan 2018 Salı 14:53
GERGİNLİĞİNİZİ ALIR
Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.
ODAKLANMANIZI ARTIRIR
Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz.Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...
DAHA İYİ NEFES ALIRSINIZ
Uyumaya çalıştığınızda burnunuz tıkanıyorsa antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.
HAVANIN KALİTESİNİ ARTIRIR
Limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamıyor aynı zamanda havayı arındırıyor. Çok güçlüdür, hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için limon kullanabilirsiniz
KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR
Limon aroması kan basıncını düşürür. Pek çok insanın kan basıncının yüksek olduğunu düşünecek olursak, limonun insanlar için kullanışlı bir meyve olduğunu anlamak zor olmaz.Damar sertliğini ve sertliğini önleyici etkisi vardır.
Soğuk algınlığı, nezle, grip ve öksürük şikâyetlerini azaltır.Mikrop öldürücüdür. Besin zehirlenmelerinde ve böcek ısırıklarında yararlıdır. İdrar yollarında görülen enfeksiyonlara karşı etkilidir.Kanı temizler ve kan dolaşımını kolaylaştırır. Kalp krizi, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklardan vücudu koruyan bir antioksidandır.Rahatlatıcı etkisi ile vücuttaki ağrıları hafifletir, ateşi ve tansiyonu düşürür. Cilte oluşan sivilcelere karşı oldukça etkilidir.Mide bulantısını ve baş dönmesini giderir. Limon suyu gargara yapmak için de kullanılır. Plakları temizler, dişleri beyazlatır ve diş minesini güçlendirir.
(Sabah)
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